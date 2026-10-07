György herceg máris ellógott az iskolából? Alig egy hónap után összepakolhatott

György herceg szeptemberben kezdte meg tanulmányait az Eton College-ban, ahol annak idején édesapja, Vilmos herceg, majd Harry herceg is tanult. Az új élet azonban nem jelenti azt, hogy hónapokig nélkülöznie kell Katalin hercegnét, Vilmos herceget és testvéreit: a gyerek ugyanis máris hazalátogatott a bentlakásos intézményből.

György herceg máris hazament az iskolából.

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György herceg szeptemberben kezdte meg tanulmányait az Eton College-ban.

Alig telt el egy hónap, máris történt egy kisebb változás az új iskolai rutinjában.

Az Eton különleges hagyományai és szigorú szabályai a hercegre is ugyanúgy vonatkoznak.

Az elsőéves diákoknak még a telefon- és internethasználat terén is komoly korlátozásokkal kell számolniuk.

Vilmos és Katalin egy fontos dologban egészen más iskolai életet szeretne biztosítani Györgynek, mint amilyen annak idején az édesapjának jutott.

György herceg iskolai élete alig kezdődött el, máris jött az első pihenő

A szigorú szabályokkal rendelkező Eton College hivatalos tájékoztatása szerint október 2. és 4. között tartották a tanév első úgynevezett „short leave” időszakát. Ez gyakorlatilag egy rövid eltávozást jelent, amikor a bentlakó diákok a hétvégét az iskolán kívül tölthetik.

Így könnyen elképzelhető, hogy György fogta a holmiját, és Windsor felé vette az irányt. Nem kellett hozzá királyi expedíciót szervezni: a család Forest Lodge-ban található otthona a Windsor Great Parkban van, vagyis nincs messze az Eton College-tól.

A 13 éves herceg így valószínűleg Vilmos és Katalin, valamint két fiatalabb testvére, a 11 éves Sarolta hercegnő és a nyolcéves Lajos herceg társaságában tölthette a hétvégét.

Ráadásul nem ez volt az első alkalom, amikor lehetősége nyílt kiszabadulni Eton falai közül. Szeptember 19–20-án úgynevezett „B Weekend” volt az intézményben, amely opcionális hétvégi eltávozást jelent. Ilyenkor a diákok a szombati kötelezettségeik teljesítése után elhagyhatják Etont, vasárnap pedig 18:15-ig kell visszaérniük. A komolyabb pihenésre sem kell már sokat várni: az október későbbi részére eső félévi szünetet az iskolában „long leave”-ként emlegetik.