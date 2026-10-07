György herceg máris ellógott az iskolából? Alig egy hónap után összepakolhatott

György herceg szeptemberben kezdte meg tanulmányait az Eton College-ban, ahol annak idején édesapja, Vilmos herceg, majd Harry herceg is tanult. Az új élet azonban nem jelenti azt, hogy hónapokig nélkülöznie kell Katalin hercegnét, Vilmos herceget és testvéreit: a gyerek ugyanis máris hazalátogatott a bentlakásos intézményből.
- György herceg szeptemberben kezdte meg tanulmányait az Eton College-ban.
- Alig telt el egy hónap, máris történt egy kisebb változás az új iskolai rutinjában.
- Az Eton különleges hagyományai és szigorú szabályai a hercegre is ugyanúgy vonatkoznak.
- Az elsőéves diákoknak még a telefon- és internethasználat terén is komoly korlátozásokkal kell számolniuk.
- Vilmos és Katalin egy fontos dologban egészen más iskolai életet szeretne biztosítani Györgynek, mint amilyen annak idején az édesapjának jutott.
György herceg iskolai élete alig kezdődött el, máris jött az első pihenő
A szigorú szabályokkal rendelkező Eton College hivatalos tájékoztatása szerint október 2. és 4. között tartották a tanév első úgynevezett „short leave” időszakát. Ez gyakorlatilag egy rövid eltávozást jelent, amikor a bentlakó diákok a hétvégét az iskolán kívül tölthetik.
Így könnyen elképzelhető, hogy György fogta a holmiját, és Windsor felé vette az irányt. Nem kellett hozzá királyi expedíciót szervezni: a család Forest Lodge-ban található otthona a Windsor Great Parkban van, vagyis nincs messze az Eton College-tól.
A 13 éves herceg így valószínűleg Vilmos és Katalin, valamint két fiatalabb testvére, a 11 éves Sarolta hercegnő és a nyolcéves Lajos herceg társaságában tölthette a hétvégét.
Ráadásul nem ez volt az első alkalom, amikor lehetősége nyílt kiszabadulni Eton falai közül. Szeptember 19–20-án úgynevezett „B Weekend” volt az intézményben, amely opcionális hétvégi eltávozást jelent. Ilyenkor a diákok a szombati kötelezettségeik teljesítése után elhagyhatják Etont, vasárnap pedig 18:15-ig kell visszaérniük. A komolyabb pihenésre sem kell már sokat várni: az október későbbi részére eső félévi szünetet az iskolában „long leave”-ként emlegetik.
Az Eton College-ban még egy herceg sem úszhatja meg a szabályokat
Az egyik legérdekesebb kérdés azonban kétségtelenül az, milyen hétköznapok várnak a brit trónöröklési sorban második helyen álló fiúra. Az Eton College ugyanis nem éppen arról híres, hogy lazán venné a szabályokat.
A diákoktól elvárják a pontosságot és a megfelelő színvonalú munkát. Ha egy beadott feladat nem üti meg a mércét, úgynevezett „ripet” kaphatnak: ennek részeként fizikailag letépik a lap tetejét.
2026-tól ráadásul az elsőévesekre új digitális korlátozás is vonatkozik. Az iPadjeiken kizárólag egy speciálisan kialakított biztonságos böngészőt használhatnak, amelyen csak a tanárok által jóváhagyott oldalakat érhetik el.
Az intézkedés előzménye, hogy 2024-ben szülők panaszkodtak arra: egyes tanulók játékra és internetezésre használták az eszközöket akkor is, amikor órán ültek vagy éppen a házi feladatukat kellett volna készíteniük.
Az Eton 2019-ben vezette be az iPadeket az oktatásban, 2024 óta pedig az új diákok hagyományos Nokia „butatelefont” is kapnak, okostelefont ugyanis nem vihetnek magukkal. Ez valószínűleg Vilmos és Katalin számára sem jelent különösebb problémát, hiszen korábban nyilvánosan beszéltek arról, hogy korlátozzák gyermekeik képernyőidejét, és nem adnak nekik mobiltelefont.
György herceg egészen másképp kezdhette az etoni éveket, mint az apja
Vilmos herceg 1995 és 2000 között járt az Eton College-ba, később pedig öccse, Harry herceg is követte. Bár György herceg most ugyanazt az utat járja, szülei egy fontos dologban már egészen más megközelítést választottak. Amikor Vilmos 31 évvel ezelőtt beköltözött az iskolába, kamerák is követték egészen a Manor House-ban található szállásáig. György bentlakásos otthona ezzel szemben már nem lesz nyitva a média előtt.
A cél egyértelmű: a herceg a lehető legnagyobb nyugalomban tanulhasson, és az iskola falain belül legalább valamennyire hétköznapi tinédzser lehessen. Emily Nash királyi szakértő szerint Vilmos és Katalin abban bízik, hogy fiuk be tud illeszkedni, és megtapasztalhatja, milyen „átlagosnak” lenni egy olyan iskolában, ahol egyébként sem ritkák a híres családok gyermekei.
Az már más kérdés, mennyire lehet hétköznapi az iskolai élet, ha az ember egyszerre próbálja észben tartani az etoni szabályokat, időben visszaérni a hétvégi eltávozásról – és közben történetesen egyszer még király is lehet.
Kattints a képre, és nézd meg, hogyan költözött be György herceg a Eton College-ba:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: