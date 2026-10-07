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2026. okt. 7., szerda Amália

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szoboszlai dominik buzsik borka az ősz első pillanatai
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Az Instagramon tett közzé néhány fotót Szoboszlai Dominik felesége. Buzsik Borka megmutatta kislányukat is, és a sorozatban helyet kapott a család kutyusa is.

Buzsik Borka Az ősz első pillanatai címmel osztott meg egy hangulatos fotósorozatot, amelyen a családi pillanatoké a főszerep.

Buzsik Borka időnként megmutatja kislányukat a követőinek.
Buzsik Borka időnként megmutatja kislányukat a követőinek.
Forrás: Instagram/Buzsik Borka

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik kislánya már elmúlt egyéves 

A  felvételeken Borka több olyan pillanatot is megmutatott, amelyekbe ritkán enged betekintést. A kislány arcát ezúttal sem mutatták meg teljesen, a szülők ugyanis kezdettől fogva óvják gyermekük magánéletét. Ettől függetlenül Borka időről időre megoszt egy-egy részletet a közös mindennapjaikból, így a követők azt is láthatják, milyen gyorsan cseperedik a kislány.

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik első gyermeke 2025 augusztusában született. A kislány pontos születési dátumát a házaspár nem árulta el, érkezését azonban 2025. augusztus 3-án jelentették be. Egy évvel később már az első születésnapját is megünnepelték.

A pár azóta is nagyon tudatosan kezeli a kislány szereplését a közösségi médiában. Bár időnként megmutatják, ahogy édesanyja kezét fogja, éppen állni tanul, vagy együtt tölti velük a napot, az arcát következetesen takarják. 

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik 2024 nyarán vállalták fel nyilvánosan is, hogy egy párt alkotnak. Ősszel már az eljegyzésüket jelentették be, 2025 márciusában pedig összeházasodtak. Néhány hónappal később megszületett első gyermekük.

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