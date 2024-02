"Az nyitás legelején nagyon alap ízesítésű palacsintákat árultunk, mint például a kakaós, a nutellás és a vaníliás. Azonban hiányérzetünk támadt, s ekkor elhatároztuk, hogy olyan ízeket szeretnénk gyártani, amik különlegessé tesznek egy palacsintát, mint a fantás, vagy a mákos gubás"- mesélte Jani, aki személyes kedvencének az oreo-s változatot nevezte.

Mákos gubás, oreo-s és fekete-erdő ízesítésű palacsinták.

S ha már az ízeket emlegettük, nyakunkon a Valentin nap, amely kapcsán díszbe öltözött a Palacsintafaló is! Mesés szivecskék, You & Me feliratú hinta, piros fények, egyszóval mindent megtettek a szerelmes hangulat kialakításáért. Ez nem meglepő,ugyanis a J&G Palacsintafaló évszakonként váltogatja nem csak limitált kiadású palacsintáit, de ezekkel együtt a dekorációt is. A tél különlegessége például a kókuszkocka volt, a tavaly nyári díszlet pedig a kalózos témát kapta.