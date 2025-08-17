A TikTok legújabb őrülete extrán veszélyes lehet – A fagyos tetoválás még az életedbe is kerülhet

Íme a legújabb TikTok-trend, amit a bőrgyógyászok csak így hívnak: orvosi rémálom. A neve: freeze branding, avagy jeges tetoválás, még találóbban jeges billogozás. A trend lényege, hogy megbillogozzák magukat az emberek, csak nem felmelegítik, hanem lefagyasztják a mintát, amit aztán a bőrükre nyomnak. Ez nemcsak fájdalmas, de potenciálisan életveszélyes is.
Dr. Andrea Suarez bőrgyógyász nem finomkodik: „Ez egy harmadfokú égési sérülés, csak épp fagyás okozza.” Vagyis a bőr minden rétege károsodik. Akit érdekelnek az orvosi thrillerek: bőrgyulladás, szepszis, sőt, csontgyulladás is lehet a vége. És nem, ez nem túlzás. Egyeseknél már 10 másodperc jéggel való kontaktus is 8 hetes intenzív sebkezelést igényelt.
A TikTokon látszik a füstölgő bőr, de a gennyes eredményt már nem teszik ki a kirakatba. A fagyasztott billog ugyanis nyílt sebet hagy maga után, ami tulajdonképpen egy baktériumok lakta wellnessközpont. Az így kialakuló bőrgyulladás egy gyorsan terjedő fertőzés, ami szepszishez, sőt, akár halálhoz is vezethet.
Aki abban reménykedik, hogy majd „szépen gyógyul” a jégtetkó, az szembesül a rideg valósággal: a hideg elpusztítja a pigmentsejteket. Ez fehér foltokat hagyhat, valamint besüppedt, csúnya hegeket okozhat.
A fagyasztás nem válogat: bőr, ideg, ér – minden, ami az útjába kerül, az sérül. A sérülés könnyen elérheti az idegrostokat, ami tartós érzéketlenséget, zsibbadást, vagy akár örökké tartó, égő fájdalmat is okozhat.
Prof. Adam Taylor szerint a hideg miatti pigmentvesztés csökkentheti a bőr UV-védelmét, ami elméletben növelheti a bőrrák kockázatát. Klinikai bizonyíték nincs, de őszintén: ki akarna egy ilyen kísérletben tesztalany lenni?
