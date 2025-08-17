Szombaton tetőzött a forróság, mára, ahogy az időjárás-előrejelzések is megjósolták, jó néhány fokot hűlt a levegő: itt a hidegfront és az enyhülés. Fázni azért vasárnap se fogunk, a hét elején pedig ismét napos időjárásra számíthatunk.

Forrás: Shutterstock

Változott az időjárás: akár jégeső is lehet

Figyelmeztető előrejelzés van érvényben vasárnap éjfélig az ország egész területén záporok, zivatarok és jegeső miatt. Ezek a legkisebb eséllyel északnyugaton, legnagyobb számban pedig középen és keleten alakulnak ki. A zivatarokat lokálisan intenzív csapadék, viharos szél kísérheti. Az északi szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, de zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a szél - írja a Met.hu nyomán a Köpönyeg.

Az előrejelzések szerint a hét első napjaiban ismét száraz napos időre lehet számítani, a hét második felében azonban nem árt, ha magunkkal visszük az esernyőnket is. Részletes előrejelzést itt találsz.