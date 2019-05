A Pest megyei Nyársapáton hat gyermek maradt édesanya nélkül, miután a nőt 38 évesen elvitte a gyilkos kór, a rák. Férje megtörten számolt be arról, hogyan próbálnak túlélni a tragédia után.

