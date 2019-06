Az igazi ottalvós, azaz bennlakásos táborok felhőtlen kikapcsolódást biztosítanak a gyermekeknek és otthoni pihenést a szülőknek. Az anyai, apai felügyeletet felváltja az új barátokkal való kapcsolat és a táboroztatók gondos odafigyelése. Remek lehetőséget rejtenek a kisebbek és nagyobbak számára egyaránt, méghozzá a tematikák nyújtotta tudáson és ismereteken kívül a személyes fejlődésükben is .

Négy szuper ottalvós tábor

A magyar táborozók mellett közel 25 országból várnak gyermekeket a tábor szervezői Balatongyörökre. Fiatal és képzett tanári csapat vigyáz és foglalkozik a táborba érkező 8-17 éves gyerekekkel, akik a rengeteg különböző szabadidős program mellett több mint 20-féle foglalkozás közül választhatnak, így akár egy kéthetes tábor sem válik unalmassá számukra. A tábor kétnyelvű: hivatalos nyelvei a magyar és az angol.

A People Team tábor összesen 21 témát kínál a 7 és 17 éves gyermekek számára, amelyek között a színjátszás és a képzőművészet éppúgy jelen van, mint a robotika, a sport, a tánc és a főzés művészete. Emellett sok-sok játék, csapatérzés és barátkozás van terítéken.

Budapesti napközis táborok gyerekeknek





