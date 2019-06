A gyereknevelésről és a párkapcsolatokról is őszintén vallott Berki Krisztián. Arra is tett utalást, hogy közös gyermeket terveznek Mazsival.

„A kapcsolataim szombattól szombatig tartottak. Utólag már azt is tudom, hogy a lányom anyukájával sem voltam igazán boldog. Mazsi az első nő, akibe szerelmes lettem, és ez mindent eldöntött. Egyszerűen passzolunk egymáshoz. Ugyanaz a szeretetnyelvünk, az érzelmi intelligenciánk, hasonlóan gondolkodunk” – mesélte a hot! magazinnak Berki.

Berki beszélt arról is, hogy Hódi Pamelával közös gyermekét, Natikát nem akarja elkényeztetni. "Nekünk, szülőknek nem az a dolgunk, hogy autót és lakást vegyünk a gyerekünknek, hanem hogy a mindenkori iskoláztatásukat finanszírozzuk. Ha veszek is neki egy lakást, arról sem fog tudni. Azt mondom majd, hogy az egyik barátomé, akitől tudja bérelni egy bizonyos összegért. Ha ehhez az kell, hogy suli után elmenjen esti műszakban dolgozni egy gyorsétterembe, akkor nincs mit tenni. Tanulja meg azt, hogy mi a pénz értéke, különben nem boldogul majd” – osztotta meg a lappal Berki, aki a terveiről is mesélt.

„Nekem tényleg csak a lányom és a feleségem számít, és persze a kutyánk. Mi négyen vagyunk a Berkik. És reméljük, hogy 2020-ban már öten leszünk” – zárta a beszélgetést a celeb.