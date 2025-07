Meghalt a Star Trek színésze: az utolsó percben is forgatni akart

Peter-Henry Schroeder, a Star Trek: Enterprise című sci-fi sorozat Klingon kancellárját alakító színész, 90 éves korában meghalt. A sztár a floridai Lake City Veteránügyi Orvosi Központban, családja körében hunyt el. Békésen távozott – közölték a szerettei, a halál pontos oka nem ismert.

Meghalt Peter-Henry Schroeder, a Star Trek színésze

Peter-Henry Schroeder a kultikus sci-fivel lett ismert

Peter-Henry Schroeder évtizedeken át tartó, sokrétű pályát tudhatott maga mögött: a színészet mellett producerként, rendezőként, filmesként és zenészként is tevékenykedett. Mielőtt a művészet felé fordult volna, az amerikai hadsereg tagjaként szolgált a koreai háborúban, amely 1953-ban ért véget. Aktív katonai szolgálatát követően 70 éven át dolgozott a film, a televízió, a színház és a zene területén. Schroeder a Star Trek: Enterprise két epizódjában tűnt fel a 2000-es években, a kultikus sci-fi négy évadon át futó televíziós változatában. A sorozatban nyújtott alakítása a franchise rajongói számára is emlékezetessé vált. A Deadline beszámolója szerint utolsó napjaiban a veterán színész többször is az iránt érdeklődött, mikor hagyhatja el a kórházat, hogy visszatérhessen munkájához. „Mikor fognak már kihozni innen? Vissza kell mennem Los Angelesbe [dolgozni]” – idézték az orvosaihoz és családjához intézett szavait.