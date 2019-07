A fizikai büntetés sajnos még most is jelen van bizonyos családokban, amellyel az engedetlen gyerekeket próbálják „helyes útra” terelni. Az ilyen szülők leginkább kétségbeesésükben alkalmazzák a verést, de bele sem gondolnak, hogy mennyit ártanak ezzel a gyerekeiknek. Sőt, amellett, hogy romboló hatású, hosszú távon nem is működik. Most megtudhatod, hogy miért is veszélyes egy fenékre csapás és milyen módszerekkel lehet jobban, azaz valóban nevelni.