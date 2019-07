Gyerekkel elindulni soha nem egyszerű. Elég csak a reggeli készülődésekre gondolnunk, amikor viszonylag emberi időben kell beérnünk óvodába, bölcsődébe, munkahelyre. Bár egy átlagos reggelen a menetidő jóval rövidebb, mint a családi nyaralás során, mégis érdemes hosszabb útra indulnunk, mert életre szóló élményekben lehet részünk.

Nyaralás utánfutóval

Amikor egy baba megszületik, sok új, eddig ismeretlen holmi kerül be a mindennapjainkba. Ilyen lehet a cumisüveg-melegítő, a sterilizátor, a végeláthatatlan pelenkastóc vagy a koszmó elleni készítmény. Mindegy, hogy autóval, tömegközlekedési eszközzel vagy épp repülővel készülünk útnak indulni, a szükségesnek ítélt csomagmennyiséget jó néhány körben át kell válogatnunk, hogy valóban csak a legszükségesebb holmikat vigyük magunkkal. Bőröndjeink összeállításakor szorítkozzunk a valóban nélkülözhetetlen holmikra, és hallgassunk a józan eszünkre! Biztosan magunkkal kell vinnünk a megszokott babakádat meg nyolc csörgőt és tíz plüssjátékot egy újszülöttnek? Poggyászméretünk racionalizálása érdekében keressünk család- vagy bababarát szállást, ahol rendelkezésünkre tudnak bocsátani etetőszéket, pelenkázót, kiságyat, bilit. Kérdezzük rá bátran már a foglalás előtt, hogy mit tartalmaz a választott szoba ára! Így elkerülhetjük, hogy induláskor utánfutót kelljen akasztanunk a kocsi mögé.

Bye-bye, romantika!

Szülőként nem árt tudatosítanunk magunkban, hogy ha nemcsak a kedvesünkkel utazunk nyaralni, hanem családi vakációt tervezünk, néhány évig lemondhatunk a felhőtlen kikapcsolódásról. Mindegy, hogy milyen úti célt választunk, a szemünket mindig a gyerekeinken kell tartanunk. Vízparton, nagyvárosban, rendezvényeken könnyen elkeveredhetnek mellőlünk a kicsik, amíg mi a tökéletes képet igyekszünk beállítani, vagy kizárólag a párunkra koncentrálnánk néhány röpke pillanatig. A romantikus programokat tartogassuk azokra az esetekre, amikor kettesben utazunk el, vagy netalán valamelyik nagyszülő felügyel a gyerekekre. Merthogy szervezhetjük a nyaralást úgy is, hogy valamelyik mama vagy papa csatlakozik a családhoz. Ilyenkor érdemes előre tisztázni, ki mit vár el a közös üdüléstől. Ha a nagyszülő egymaga szeretné felfedezni a desztináció nyújtotta turisztikai látnivalókat, nem szerencsés akarata ellenére a „nyakába varrni" az unokákat. Egy családon belül is eltérhetnek az utazással kapcsolatos igények. Próbáljuk ezeket sértettség és harag nélkül, higgadtan közös nevezőre hozni!

Hosszú utazás, nyaralás előtt ezekre figyelj! - Tippek Amikor pár hétre elutazol nyaralni, dolgozni, szinte eszedbe sem jut, hogy mi mindenre kellene figyelned a távolból. Hisz itthon nem áll meg az élet, és amíg te egy másik város, ország vendégszeretetét élvezed, addig a megszokott életedben akár visszafordíthatatlan „károk" is keletkezhetnek. Olvasd tovább!

Korosztályok szerint

Egy pici babának szinte mindegy, hogy hol van. Számára csak az fontos, hogy a közelében érezhessen minket. Egy képzőművészeti galéria és egy erdei túra egyformán figyelemfelkeltő vagy megnyugtató lehet számára, ha ott vagyunk a közelében.

Kisebb gyerekekkel, totyogókkal érdemes leginkább a játszótereket, játszóházakat, strandokat, állatkerteket célba vennünk.

A nagyobbakat – vérmérséklettől függően – lázba hozhatja a kisvonatozás, a gokart, a bob. Az érdeklődő gyerekekkel egy-egy interaktív múzeumot is tervezhetünk. Tanösvények, erdei és biciklitúrák egyaránt lehetőséget teremtenek arra, hogy a lurkók fizikai erőnlétét is fokozzuk. Valószínűleg minden gyermek büszke lesz magára, ha akkora távot tud megtenni, amekkorát korábban még soha. Ha a gyermekünk nagyobb hisztéria nélkül, viszonylag fegyelmezetten, ügyesen be-, leért a célba, valamilyen aprósággal igyekezzünk megjutalmazni! Egy fagyi vagy a bazársor felkeresése elég motiváció lehet, hogy ne adja fel útközben az „erőltetett menetet", és ne a szülővel cipeltesse magát. Ehhez persze nem árt, ha a nyaralás előtt otthon „miniedzéseket" végzünk. Ha ugyanis fáj a gyerek lába az izomláztól, könnyen keresztülhúzhatja a számításainkat. Ezért egyrészt igyekezzünk rugalmasak, spontánok és kreatívak maradni, miközben a nyaralást tervezzük, másrészt vigyünk magunkkal olyan közlekedési eszközöket, amelyek megkönnyítik a gyerekek mozgását, mozgatását.

Babakocsi helyett néhol célszerűbb a kenguru vagy a hátizsák jellegű hordozókendő, hiszen macskaköves, erdős, hegyes terepen nem igazán tudjuk használni a négykerekű járgányt.

Két-három évesek futóbiciklivel már nagyobb távokat meg tudnak tenni, mint gyalog. A sportos közlekedéshez viszont elengedhetetlen a megfelelő védőöltözet, mint pl. a sisak, a könyök- és a térdvédő.

Ha családi nyaralásban gondolkodunk, érdemes olyan programokat választanunk, amelyek a család minden tagjának az igényeit kielégítik. Ezáltal gyerekeink megtanulhatják, hogy nemcsak egy ember vágyai, érdekei irányítják a család többi tagját, valamint hogy mindenkinek alkalmazkodnia kell a másikhoz. Egyik napra szervezhetünk bobozást, kalandparkot, bábszínházat, várlátogatást, hajókázást – tehát bármit, amivel a gyermekünknek örömöt szerzünk –, néhány nappal később viszont „lenyomhatjuk a torkán" azt, ami minket érdekel – legyen az egy kiállítás vagy egy biciklitúra. Ha ugyanis a családon belül valaki folyamatosan azt érzi, hogy a többiek semmibe veszik a vágyait, az könnyen a családi egyensúly felborulásához, elmérgesedő viszályokhoz, látszólag ok nélküli sértettséghez vezethet. Igyekezzünk ezeket elkerülni!