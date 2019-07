A volt válogatott kézilabdázó, Tóth Tímea és Tico Kozma László 25. hétre, betegen született kisfia, Lacika tizenkét napot élt.

„Keringési rendellenesség lépett fel a kisfiunknál, így jóval idő előtt császárral megszületett, 25 hetes, 470 gramm... Jelenleg még életben van, küzd” – írta korábban az édesapa, Tico Kozma László. A kisfiú azonban a legjobb orvosi és szülői gondoskodás dacára is eltávozott – írja a nemzetisport.hu. Tóth Tímea a közösségi oldalán köszönte meg a lelki támogatást.

„Szeretném ezúton is megköszönni, hogy ennyien velünk voltatok ebben a nehéz időszakban! Fantasztikus volt az az erő amit tőletek kaptunk.... Lacika gyógyítani érkezett hozzánk, és ha nem születik meg, én is veszélyben lettem volna! A küldetését beteljesítette, egy csoda volt mindenki számára a kórházban is! Rettenetesen ragaszkodott hozzá mindenki, ápolók, orvosok egyaránt... Mindenki küzdött érte! Tizenkét nap csoda volt nekünk szülőknek! Szeretet, boldogság, szerelem járta át a szívünket, amikor hárman lehettünk! Köszönjük kisfiam! Megmutattad nekünk milyen csodálatos érzés szülőnek lenni! KÖSZÖNJÜK a 12 napot!” – olvasható.