Odafent is együtt vannak: 71 évig voltak házasok, ugyanaznap haltak meg

Marilyn és Herbert történetén könnyezik az internet népe: 71 évig voltak házasok, és 12 óra különbséggel haltak meg.

Herbert DeLaigle 94 éves korában, éjjel 02:20 perckor halt meg, felesége, Marilyn 88 évesen, pontosan 12 óra múlva követte őt. Családjuk is elképedt ezen, ők is, mint mindenki, elképesztőnek találják, hogy még a mennyben is együtt vannak. "Mi ez, ha nem egy csodálatos szerelem?" – nyilatkozták.

Herbert katona volt, nyugalmazott őrmester. A második világháborúban, Vietnamban és Koreában is harcolt. Feleségével több országban is éltek házasságuk során. Az asszony 16 éves volt, amikor először randevúztak, egy évvel később pedig már össze is házasodtak. Hat gyerekük született.