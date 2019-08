A Mattel az idén 60 éves Barbie babát már nem csupán gyerekjátéknak, de luxusprosti múltja ellenére, egyfajta női egyenjogúság-harcosnak is tekinti. Ebbe a gyártói elvbe pedig gyönyörűen beleolvad az, hogy az egyik leghíresebb androgün sztár bőrébe bújtatták legújabb babájukat.

A 69 éves korában elhunyt popkaméleon, David Bowie nem csupán énekes, dalszerző és színész volt, de kétségkívül az egyik leginspirálóbb ikon is. Karrierje során szinte leírhatatlan hatással volt a művészet és a kultúra világára. Folyton változó, mégis állandó személyisége olyan áthatóan és kiismerhetetlenül jelent meg a dalaiban és a színpadon, melyre azóta sem képes egy előadó sem.

A „The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" elnevezésű stúdióalbuma 1972-ben jelent meg, és bátran kijelenthetjük, hogy ezzel a glam rock klasszikussal született meg a legenda, David Bowie. Ziggy Stardustra egyfajta alteregójaként tekinthetünk, az 1972-73-as turnén az ő bőrébe bújva jelent meg a színpadon.

Barbie, aki ebben az évben fő céljának a lányok nőtudatának megreformálását tűzte ki, ugyanolyan sminkkel és jelmezzel kész beköltözni a gyerekszobákba és a rajongók polcaira, mint az énekes akkoriban, mindössze 50 dollárért (körülbelül 18 ezer forintért) kapható a Mattel weboldalán.

Már önmagában az ára és limitált elérhetősége is sejteti, hogy nem elsősorban kislányoknak készült a David Bowie baba. A gyűjtői darab mivoltát azonban tovább erősíti az a tény is, hogy dobozában az énekes korai karrierjét ábrázoló képeket is talál a vásárló. Kíváncsian várjuk, hogy Barbie kivé változik legközelebb.

