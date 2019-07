A vártnál kissé korábban születtek meg Mikler Roland kézilabdázó és felesége ikrei. A sportoló a közösségi oldalán osztotta meg a hírt.

Korábban mi is megírtuk, hogy ikreket vár Mikler Roland kézilabdázó és felesége. A sportoló most a közösségi oldalán osztotta meg a hírt, hogy már meg is született a két kis csöppség. Igaz, a vártnál kissé korábban.

"Arra gondoltunk, hogy mivel bevontunk titeket abba, hogy kisbabákat várunk, ezért most azt is eláruljuk, hogy bár "kicsivel" korábban, mint ahogy terveztük, de megérkeztek az ikrek! Mikler Narina és Mikler Dominik! A nehezén már túl vannak, és minden halad szépen a maga útján. Most még sokat kell erősödniük és súlyban gyarapodniuk, de nagyon ügyesek és szépen növekednek" – írta posztjában Mikler Roland.