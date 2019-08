A sztárházasságok kapcsán sokszor lehet hallani különféle pletykákat, megérzéseket, melyek arra utalnak, az egyik fél csupán érdekből állt oltár elé – ami általában a vagyon, a hírnév, a siker iránti vágyból fakad. Nemrég írtunk arról, hogy kik azok a hírességek, akik több évtizede kiegyensúlyozott házasságban élnek. Most azonban olyan kapcsolatokat hoztunk, melyek esetén erősen él a gyanú, hogy az egyik felet nem csupán az érzelmek motiválták.

Britney Spears és Kevin Federline

Federline 2004-ben lett háttértáncosból a popkirálynő férje. A pár megismerkedésük után pár hónappal már össze is házasodott, a házasság két évig tartott. Kapcsolatuk sosem volt felhőtlen, később Britney úgy nyilatkozott a férfiról, mint élete legnagyobb hibájáról, ugyanakkor azt elismerte, hogy neki köszönheti a két gyermekét, akiket mindennél jobban szeret. Válásuk után Britney egy igen kaotikus időszakon esett át, ami miatt Kevin Federline kapta meg a két fiuk kizárólagos szülői felügyeleti jogát, ami az apa számára több tízezer dolláros gyermektartással is járt - amit tavaly megpróbált megemeltetni. A kapcsolatból ugyanakkor nem csupán gyermekek, de egy Beverly Hills-i ház is „született", amit korábbi munkájából Federline sosem engedhetett volna meg magának.

Gyermekelhelyezés, avagy a szülői felügyeleti jog szabályozása

Heather Mills és Sir Paul McCartney

Mielőtt 2002-ben feleségül vette Sir Paul McCartney, Mills közepesen keresett, és híres modell volt Nagy-Britanniában. Az egykori Beatles-tag minden bizonnyal rajongott a hölgyért, de a közvélemény szerint ez a felesége részéről nem volt nyilvánvaló. A boldogság négy évig tartott. A váláskor merült fel az emberekben, hogy az egykori modellt nem a szerelem, hanem a vagyon utáni vágy hajtotta. Heather Mills ugyanis világossá tette, hogy nem elégedett a vagyonfelosztással: 33 millió dollár, egy 15 millió dolláros ingatlan és évi 70 000 dollár a közös lányuk, Beatrice kiadásainak fedezésére, mint a dada és a magániskola. Mills a válás után azt nyilatkozta, hogy ennél jóval többet érdemelt volna.

Crystal Harris és Hugh Hefner

Crystal playmate-ként kezdte a pályafutását, majd Hefner egyik barátnőjeként beköltözött a Playboy-villába. Ám a fiatal hölgy „pályafutása" itt nem ért véget, annyira elbűvölte az akkor 86 éves férfit, hogy 2012 szilveszterén összeházasodtak. Kapcsolatukat a 60 év korkülönbség sem törte meg, egészen Hugh Hefner 2017-es haláláig tartott. A megözvegyült Crystal egy 7 millió dolláros házat és 5 millió dollárt kapott elhunyt férje után. Maga Mrs. Hefner nyilatkozta a Huff Post Live-nak, hogy házassága a biztonságot jelentette számára.