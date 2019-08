Medveczky Ilona elárulta, van egy pótanyukája. Ilona néni nemrég ünnepelte 104. születésnapját.

Bár évtizedekkel ezelőtt elvesztette édesanyját, a sors megajándékozta egy pótanyukával Medveczky Ilonát. A most 104 esztendős Ilona néni a táncművésznő egyik hódolójának, Attilának az édesanyja.

„Máig élénken él bennem az első találkozásunk, Ilona pedig azóta a lányaként tekint rám. Neki két fia van, de mindig is szeretett volna egy kislányt, így még szebb, hogy találkoztunk. Ő az én pótanyukám, amikor kórházban volt, akkor is gyakran meglátogattam. Az egész folyosó összegyűlt, hogy hallgassa a történeteit, fantasztikus, ahogy mesél” – mesélte a Ripostnak Medveczky Ilona, aki a lapnak egy közös fotót is mutatott.