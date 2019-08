A gyermekkorunkba némi sötétséget csempésző Disney mesék gonoszai felnőtt fejjel már nem is tűnnek annyira megátalkodottnak, sőt. Az emberi hibákkal, rossz tulajdonságokkal felruházott antihősök döntései és cselekedetei mögött kézzelfogható, emberi vágyak, érzések sorakoznak. Sok esetben talán könnyebben is tudunk velük azonosulni, mint a hercegnőkkel és hercegekkel. Felnőttként újranézve ezeket a meséket te is láthatod, hogy bizony nem ördögtől való a gonoszságuk.

Lássuk hát a nem is annyira rossz Disney-gonoszokat!

1. Yzma – Eszeveszett birodalom

Lássuk be, hogy a mese elején Kuzcó meglehetősen pocsék – önző, szinte zsarnokoskodó – uralkodó. Nem arról van tehát szó, hogy egy jószívű királyt szeretne drasztikus módon leváltani az egoista és igen becsvágyó tanácsnoka. Yzma joggal érezheti úgy, hogy ő jobban csinálná, hogy ő megfelelőbb lenne erre a pozícióra. Ami, látva a céljához vezető út megválasztását és az alattvalókhoz való hozzáállását, nem biztos, hogy így lenne, de tedd fel magadnak a kérdést: valóban rosszabb Inka-uralkodó lett volna Yzma a változás előtti Kuzcónál?

2. Gaston – A szépség és a szörnyeteg

Igen, mind tudjuk, hogy Gaston a nagybetűs s*ggfej, aki nem csupán brutálisan egoista, de még tájékozatlan is, amiket kellően megtámogat a készségeiből és adottságaiból fakadó nagy adag népszerűség is. Bár valóban ő a falu bikája, neki mégis az elérhetetlen vadra fáj a foga, aki nem más, mint az érzékeny és tájékozott Belle. Az, hogy célját miként próbálja elérni, még csupán taszító lehet a gondolkodó nők számára, ám a Szörnnyel szembeni viselkedése, lázítása már a legtöbbünknél kiverte anno azt a bizonyos biztosítékot. De nézzük kicsit az ő oldaláról a dolgot: nem ismeri a Szörnyet, csak egy furcsa vadállatot lát, akit beszűkült látásmódjával azonnal betesz a veszélyes skatulyába. Összegyűjti az embereket, és az életét kockáztatva próbálja megölni a Szörnyet. Nem teljesen korrekt a küzdelem során, de a történelemben is sok ilyen „hőst" láttunk már, és nyilván hajtja a féltékenység, de ki ne cselekedett volna már ennek hatására meggondolatlanul?

3. Hadész – Herkules

Őszintén, ki ne elégelné meg a föld alatti, halottakkal teli munkahelyét, miközben a hozzá hasonló istenek a felhők közt – látszólag – egész nap csak héderelnek? Hadész úgy érzi, igazságtalanság történt vele, szeretne feljebb jutni a ranglétrán, és más lehetőséget nem lát, csak hogy a titánok segítségével letaszítsa Zeuszt a trónjáról, és ő üljön a helyére. Az alvilág istenétől pedig nem igazán vehetjük zokon az olykor igen illetlen, bicskanyitogató eszközök bevetését. Amin ennek kapcsán érdekes elgondolkodni: a történelem során számtalan latorral, trónbitorlóval találkozhattunk már, jó-rossz mivoltukat pedig csupán az döntötte el, hogy sikerrel jártak-e.

4. Ursula – A kis hableány

Bár a tengeri boszorkány nem épp mindkét fél számára előnyös szerződéseket köt, mégis megadja a lehetőséget arra, hogy az aktuális ügyfele nemet mondjon. Erre Arielnek is megvolt a lehetősége, tudta, mit vállal. Az, hogy Ursula a hangját a hableány „küldetésének" meghiúsítására használja fel, csupán a hosszabb távú bosszú hadjáratának egyik pillére – Triton királyra haragszik annyira, hogy a trónjára fáj a foga. Ursula egy csalódott, kitaszított és emiatt megkeseredett nő - múltjába bővebben nem látunk bele -, az efféle hatások pedig eltorzíthatták a személyiségét.

5. Gonosz királynő – Hófehérke és a hét törpe

A királynő nem más, mint egy szimbólum, egy metafora. A férfiak uralta korban, ahol a nők csak a szépségükkel és termékenységükkel voltak képesek némi irányításhoz jutni, bizony az öregedő feleségeknek volt mitől tartaniuk. Elég csak VIII. Henrikre gondolnunk. Természetesen az eszköztára nem épp szimpatikus, de a motivációja mégis érthető.

6. A gonosz mostoha – Hamupipőke

Megleplek, ha azt mondom, hogy ő az egyik legpéldásabb anya? Özvegyként tudja, hogy nem fogja tudni eltartani két gyermekét, ezért feleségül megy egy módosabb férfihoz, aki korán meghal. Ezután egy célja lesz, saját lányait támogatni – a nevelési elvekről nem érdemes szót ejteni, hiszen ennek mikéntje koronként és társadalmi helyzettől függően változik. Amikor felmerül annak a lehetősége, hogy a király fiához adhatja egyik lányát, természetesen próbálja a konkurenciát háttérbe szorítani. Persze nem helyes, ahogy az árva Hamupipőkével bánik, de abban a korban, amiben vélhetően ez a mese játszódik, szerinted jobban bántak a cselédekkel?

7. Demóna – Csipkerózsika

Te is mérges lennél, ha egy nagy eseményre nem kapnál meghívót, miközben a körülötted lévők igen. Persze, talán kissé túlzó reakciót mutatott Demóna, de a varázslat világában lehetséges, hogy te sem csupán a kanapén gubbasztanál vagy a közösségi médiában puffognál.