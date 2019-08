A filmekben tucatnyi alkalommal láttuk már, hogyan hozzák világra a sikítozó, verejtékes homlokú anyák a gyermekeiket. A valóság azonban máshogy fest. Mivel a szülés és a vajúdás még mindig tabu téma, az első gyermeküket váró édesanyák nem sokat tudnak erről a folyamatról, ezért sok nő félelemmel tekint a nem mindennapi megméretés elé. Azért, hogy eloszlassuk az alaptalan szorongásokat és aggodalmakat, összegyűjtöttünk néhány praktikát, amelyek segítségével könnyebbé és gyorsabbá teheted a szülést.

Szülés előtt

Fogd be a füled, ha rémtörténeteket hallasz!

Sokan hajlamosak arra, hogy saját teljesítményüket fényezve felnagyítsák az elhárított akadályok, nehézségek mértékét. Nincs ez másként a szülésnél sem. Az édesanyák hajlamosak arra, hogy túlzásokba essenek, amikor a vajúdással töltött órák hosszáról vagy a fájdalom mértékéről esik szó. Nyilvánvalóan mindenkinek más a fájdalomküszöbe, és valamekkora fájdalom természetes velejárója ennek a folyamatnak, mégsem kell megijednünk ettől, hiszen minden egyes méhösszehúzódással közelebb kerülünk ahhoz, hogy a karunkban tarthassuk a gyermekünket.

Tájékozódj, kérdezz!

A tudás hatalom. Amit nem ismerünk, attól félünk. Ráadásul azok az anyák, akik félve lépik át a szülőszoba ajtaját, hajlamosabbak fájdalmasabbként megélni gyermekük világrajövetelét. Azért, hogy minél nagyobb magabiztossággal és minél kevesebb félelemmel várd gyermeked világrajövetelét, tájékozódj időben! De mielőtt szubjektív és elfogult fórumbejegyzések és ijesztő sztorik olvasgatásába kezdenél (lásd előző pont), keress olyan szakmai tekintélyeket, akiknek a tudásában megbízol! Ilyen lehet a nőgyógyászod, egy szülésznő, egy dúla vagy a védőnő. Valószínűleg mindannyiuknak van akkora tapasztalata, hogy megnyugtatóan és érthetően elmagyarázzák a folyamatokat, amelyek a testedben zajlanak, mielőtt és miközben világra hozod a gyermekedet. Vegyél részt szülőtanfolyamon, járd be a szülészeti osztályt, ismerkedj a közeggel! Ha pedig kérdésed merülne fel, ne habozz feltenni őket!

Szülés során

Hallgass zenét!

A zenének nagy hatása lehet az érzelmi állapotunkra. Kutatások bizonyítják, hogy a vajúdás alatt hallgatott zene csökkenti a szorongást és a fájdalomérzetet, valamint növeli az érzelmi és a fizikai komfortérzetünket. Egy gondosan összeválogatott tracklista (és egy fülhallgató) segíthet elterelni a gondolataidat, amikor még nem igazán látszik a szülés vége.

Hagyd, hogy az illatok ellazítsanak!

Az illatok szorosan kapcsolódnak az érzéseinkhez. Ha egy kellemes illatot szagolunk, ösztönösen behunyjuk a szemünket, és veszünk egy mély levegőt. Ezt a módszert vajúdás közben is kipróbálhatod. Tanulmányok szerint a vajúdás során alkalmazott aromaterápia ugyanis csökkenti a fájdalomérzetet, és segít ellazulni. Egy további előnye ennek a gyakorlatnak, hogy oldja a sokak számára kellemetlen, félelemkeltő „kórházszagot".

Lélegezz!

Magától értetődőnek tűnik, mégis könnyen elfeledkezik róla az ember, milyen fontos szerepe van a vajúdás és a szülés során a szabályozott, helyes légzésnek. A testednek – különösen a méhednek – oxigénre van szüksége, hogy maradéktalanul el tudja végezni azt a hatalmas feladatot, ami ráhárul. Természetesen gyermekednek is nagy szüksége van a friss oxigénre. Belégzés közben gondolj arra, mekkora adag oxigént küldesz a babádnak! Hidd el, meg fogja hálálni! A megfelelő légzés abban is segít, hogy nyugodt maradj az összehúzódások alatt. Próbáld a levegőt az orrodon át belélegezni, majd a szádon fújd ki!

Ismételgess mantrákat!

A mantrák nemcsak megnyugtatnak, hanem erősítik az önmagadba és a gyermekedbe vetett bizalmadat is. Ilyen lehet például:

A testem tudja, mi a dolga.

Jön a gyermekem.

Bízom magamban.

Biztonságban vagyok, biztonságban van a gyermekem.

Ahhoz, hogy a vajúdásnál ezek a mondatok maguktól értetődő természetességgel hagyják el a szádat, kezdd el már a terhesség alatt ismételgetni őket!

Legyen a közelben olyan ember, aki támogat a szülés során!

Míg néhány évtizeddel ezelőtt a szülés az édesanya, az orvos és a szülésznő dolga volt, manapság egyre több kórházban engedik be az apákat is a szülőszobába. Az az egyetlen ember, akit bevihetsz magaddal, nem feltétlenül csak az apuka lehet. Az anyukád, a testvéred, a barátnőd vagy egy dúla is melletted lehet. A lehetőségek száma szinte végtelen. Ami lényeges, hogy olyan embert válassz, akinek már a puszta jelenléte is könnyen meg tud nyugtatni. Emellett az sem árt, ha a segítséged könnyen szót tud érteni az orvosi teammel, és tolmácsolja a kéréseidet az egészségügyi személyzetnek, hogy te a szülésre összpontosíthass.

Mozogj!

Sokan nem tudják, hogy ha orvosilag nem indokolt a fekvés, akkor bátran mozoghatsz a vajúdás során. Ha nemcsak egy helyben ücsörögsz vagy fekszel, hanem sétálsz egy kicsit, azzal felgyorsíthatod a vajúdást, és csökkentheted a fájdalmat.

Alkalmazz relaxációs és vizualizációs gyakorlatokat!

A relaxáció segít kiűzni a feszültséget a tested minden egyes porcikájából. A vizualizáció során pedig olyan békés, megnyugtató képeket idézhetsz fel, amelyek segítségével megtalálhatod a nyugalmat a vajúdás során.