Ezzel árthatsz a legtöbbet az intim zónádnak

A nyári időszakban kiemelten fontos, hogy vigyázzunk a legintimebb testrészünkre! Eláruljuk, mivel árthatsz a legtöbbet magadnak, illetve hogyan kerülheted el a bajt.

A nyári időszakban különös gonddal ápoljuk a különböző testrészeinket: kiemelt figyelemmel gondoskodunk többek között például a bőrünk, a szemünk vagy a hajunk védelméről, hidratáltságáról. Ugyanilyen gonddal kell odafigyelnünk az intim zónánkra is, hiszen ezekben a hónapokban nagyobb veszélyeknek vagyunk kitéve, mint máskor. Lássuk, melyek ezek!

1. A nedves közeg kedvez a kórokozók megtelepedésének

A nyári melegben fontos a napi kétszeri egészségügyi zuhanyozás, hiszen ilyenkor jobban izzadunk, a nedves környezet pedig kifejezetten kedvez a különböző kórokozók megtelepedésének. Éppen ezért fontos a rendszeres tisztálkodás, különösen a menstruációs időszakokban. Ilyenkor kerüljük a nagyobb fürdőzéseket, ám ha mégsem tudunk ellenállni a csobbanásnak, a vízből kijőve azonnal cseréljünk tampont. A fürdőzések előtti és utáni zuhanyozás kötelező! A húgyutakba bejutott és elszaporodott kórokozók felelősek lehetnek ugyanis a hüvelygomba, a hüvelyfertőzés vagy a hólyaghurut kialakulásáért. Figyeljünk oda arra is, hogy ha vízparton vagyunk, lehetőség szerint mielőbb vegyük le a nedves fürdőruhánkat, és cseréljük szárazra.

2. Figyelj a higiéniára!

Az intim zóna higiéniájára a nyári nagy melegben jobban oda kell figyelni, mint az év többi időszakában. A fent említett napi kétszeri, szappanos, lemosó zuhanyzás legyen alap minden nő számára! Soha ne használjunk közös törülközőket, még kéztörléshez sem, nemhogy zuhanyzás után. Ezenfelül figyeljünk oda arra is, hogy vécéhasználat előtt és után mindig mossunk kezet! Különösen nagy a fertőzésveszély a fesztiválidőszakban, amikor gyakrabban használunk közösségi mosdókat. Lehetőség szerint kerüljük a műszálas fehérneműket, és a menstruációs időszakokban legalább kétóránként cseréljük a tampont.

3. Ne irrigáljunk!

Habár a kereskedelmi tévécsatornákon futó reklámdömping sokszor buzdít bennünket arra, hogy használjunk különböző intim mosakodókat, spray-ket vagy hogy irrigáljunk bizonyos időközönként, fontos tudni, hogy ezek a műveletek kifejezetten ártalmasak lehetnek: túlzásba vitt használatuk ugyanis felboríthatja a hüvely egészséges, enyhén savas pH-ját, így pedig kiszolgáltatottabbá válhatunk a kórokozók, fertőzések kialakulásával szemben.

4. Válogassuk meg a szexpartnerünket!

A nyári időszak a felhőtlenség ideje, de nem a felelőtlenségé! Kerüljük az egyéjszakás kalandokat, és igyekezzünk nem túl sűrűn váltogatni a szexuális partnereket. Az együttlétek idején mindig használjunk óvszert, ami nemcsak a nem kívánt terhességtől, hanem a különböző fertőzésektől és a nemi betegségektől is megvéd bennünket. Az intenzív szex – főleg némi alkoholos befolyásoltság alatt – nem ritka, ám vigyázzunk magunkra a túlfűtött, heves órákban is: az intim testrészeken keletkezett hámsérüléseken keresztül könnyebben bejuthatnak a kórokozók a szervezetünkbe. Sajnos a legnagyobb elővigyázatosság mellett is megtörténhet a baj, ez esetben mindenképpen forduljunk orvoshoz, aki a megfelelő kezelést fogja javasolni, és felhívja a figyelmet arra is, hogy a kezelés idejére tartózkodjunk a szexuális együttlétektől, hiszen a legtöbb fertőzést könnyedén átadhatjuk a partnerünknek – aki akár tünetmentes is maradhat –, és így kialakulhat az oda-vissza fertőzés, az úgynevezett pingpongeffektus.

Láthatjuk tehát, hogy egy nő számára az intim higiénia a nyári időszakban különösen fontos, számos kellemetlenségtől óvhatjuk meg magunkat, ha körültekintően odafigyelünk magunkra és a személyes higiéniánkra.