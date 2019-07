Felmérések szerint a termékeny korú nőknek legalább a fele szenved az úgynevezett premenstruációs szindróma (PMS) tüneteitől. A panaszok a menzesz előtti napokban jelentkeznek, gyakran már 7-10 nappal korábban. Van, akinél csak enyhe közérzetromlás érezhető, mások életét azonban hangulatingadozás, feszültség, mellfeszülés, puffadás, falásrohamok keserítik meg. A jó hír, hogy minderre van megoldás: a "titok" az életmódváltásban rejlik.

A PMS-tünetek pontos oka a mai napig nem teljesen tisztázott, a petefészkek által termelt női hormonok, az ösztrogén és a progeszteron egyensúlyának megváltozása azonban bizonyosan szerepet játszik ebben. A kellemetlen tünetekbe nem kell beletörődnünk, a tudatos táplálkozás és bizonyos életmódbeli szabályok betartása jótékony hatással van a PMS tüneteire.

A magas cukortartalmú ételekről – és úgy általában a finomított szénhidrátban gazdag étrendről – ma már szinte mindenki tudja, hogy károsak a szervezetre: ezek nem csupán az elhízásért, a cukorbetegségért, valamint a szív- és érrendszeri problémákért felelősek, de a hormonszinteket is kedvezőtlenül befolyásolják. Kutatások szerint a húsokban és tejtermékekben található hormonok ugyancsak kedvezőtlenül hatnak testünk működésére, így élelmiszereinket célszerű az áruházláncok helyett piacokon, kistermelőktől beszerezni, és ugyanez igaz a zöldségekre, gyümölcsökre is. Ez utóbbiakból legjobb, ha idényjellegűt és hazait választasz. Az alacsony vitamin- és ásványianyag-bevitel szintén mind felelősek lehetnek a menstruációt megelőző kellemetlen tünetekért. Az emésztési zavarok, a székrekedés is közrejátszhat megjelenésükben, mivel ilyenkor a bélrendszerben található baktériumok az ösztrogént visszajuttathatják a belekből a vérkeringésbe. De a stressz és a mozgásszegény életmód is növelik a PMS esélyét. Az előbbit nehéz elkerülni, de a mozgást mindenképpen jó, ha beiktatod az életedbe.

Óvatosan a finomított liszttel és a cukorral!

A vércukorszint ingadozása, a könnyen felszívódó szénhidrátok (fehér kenyér, krumpli, rizs, édesség stb.) fogyasztása súlyosbíthatja a tüneteket. A vércukorszintesés pedig falásrohamokat okoz – ami szintén jellemző PMS esetén. Hogy mit tegyél? Válassz lassú felszívódású, teljes kiőrlésű szénhidrátokat, a burgonya vagy fehér rizs helyett nyers vagy párolt zöldség legyen inkább minden

étkezésed része.

Mozogj minél többet!

A legjobb, ha a sport heti többször is szerepel a napi rutinodban, de ha eddig még nem találtad meg álmaid mozgásformáját, az is rengeteget segít, ha mindennap legalább egy órát sétálsz. A mozgás javítja a glükóz bejutását a sejtekbe, ráadásul ehhez kevesebb inzulinra lesz szüksége, ami megakadályozza a vércukor-ingadozásokat is.

Használj vitaminokat, pótold az ásványi anyagokat!