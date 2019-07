Ha nem vigyáz jobban magára, akár szívinfarktust is kaphat a rekkenő hőségben teniszező Kovács Kati.

Kovács Kati imád teniszezni, és hobbijáról a rekkenő hőségben sem hajlandó lemondani.

„Nem tagadom, imádom ezt a nagy meleget. Bár sok ismerősöm panaszkodik a kibírhatatlan, már-már pokoli hőségre, azért én ütőt ragadok. Olyan is volt, hogy majdnem negyven fok volt a napon, amikor játszottam, de bevallom, cseppet sem zavar” – mondta el a Ripostnak.

Orvosa figyelmeztette a 74 éves énekesnőt, jobban kellene magára vigyáznia, különben nagy baja történhet.

„Ilyen extrém időjárási körülmények között nagyon veszélyes az intenzív mozgás, legfeljebb a kora reggeli vagy az esti órákban ajánlott. Nemcsak az ultraibolya-sugárzás miatt, hanem azért is, mert vérnyomáskiugrástól is tartani kell. Le is eshet, de drasztikusan fel is mehet az illető vérnyomása. Legrosszabb esetben pedig akár szívinfarktus is előfordulhat” – mondta el a lapnak dr. Bense Tamás háziorvos.