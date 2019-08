Egy 14 éves fiú mentette meg egy 15 éves lány életét a Balatonnál

Egy lódarázs csípésétől lett rosszul egy lány a Balaton északi oldalán túrázás közben. Egy szintén arra kiránduló, mogyoróallergiás fiú mentette meg az életét, volt nála adrenalininjekció, amit be is adott a lánynak.

A családjával túrázott az a 15 éves lány, aki egy lódarázs csípésétől lett rosszul Badacsonytomajnál. Súlyos allergiás reakció lépett fel nála, elvesztette az eszméletét, hörgött, hányt és leállt a légzése. A mentőautó nem tudta megközelíteni, a mentőhelikopter pedig nem látta a családot.



Az volt a szerencse, hogy pont arra járt egy 14 éves fiú is a családjával, aki mogyoróallergiás és volt nála adrenalininjekció, amit be is adott a lánynak, aki azonnal jobban lett, megszűnt a hörgő légzése – mesélte a lány édesanyja az RTL Klub kameráinak. Most a Facebookon keresik a fiút, hogy meg tudják köszönni neki a segítséget és visszaadják a drága injekció árát.