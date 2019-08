Sas József abban reménykedett, hogy gyorsan halad majd a gyógyulása és idén még színpadra állhat, de felesége szerint erre nincs esély.

Sas József a kórházban még azt tervezte, hogy az év utolsó napján mindenképpen színpadra áll, ám a humorista felesége szerint erre nem fog sor kerülni. Az otthonában lábadozó humoristának most a gyógyulásra kell koncentrálnia.

„Józsi minden évben nyáron tervezte meg a következő évadot, de nem véletlen az sem, hogy rosszul lett. Elmúlt már 80, de be kell látni, ez nem egy nyugdíjas szakma. Rengeteg munkával jár, 10–15 embert kellett koordinálnia, nem csoda, hogy olyan magas volt a vérnyomása állandóan. Most kiegyensúlyozott és a sztrók után a vérnyomása is beállt, jobb gyógyszerkombinációt kap. Sokkal nyugodtabb, hogy nem csinál színházat” – mondta a feleség a Borsnak. Azt is elárulta, szerinte leghamarabb tavasszal állhat színpadra a férje. „Ez az élete, én már megszoktam, nem venném el tőle” – tette hozzá, majd arról is beszélt, hogy viseli betegségét a humorista.