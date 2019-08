Ritka az ilyen őszinteség: Dukai Regina hosszú posztban mesélt betegségeiről.

Komoly betegségeiről és a vele járó fárjdalmakról, lemondásokról mesélt követőinek Dukai Regina, aki így akar segíteni a szintén endometriózisban szenvedő követőinek.

"Rengetegen írtok nekem mióta a #szeretemmagam postomban elmeséltem, hogy endometriózisom van. Döbbenten tapasztalom, hogy mennyi nőt érint ez a betegség és mennyien (köztük én is) vannak telis tele kérdésekkel ezzel kapcsolatban. Próbálom röviden összefoglalni az én történetemet.Bármi, amit leírok nem kőbevésett, így ha van tapasztalatotok, amit megosztanátok velünk,nyugodtan kommenteljetek,mert nagy segítség lehet sok nő számára! Mi is az endometriózis? Endometriózisról akkor beszélünk, ha a méh belső nyálkahártyája a méh üregén kívül is megjelenik,s mivel követi a menstruációs ciklus változásait, a különböző területeken felgyülemlő váladék különböző panaszokat okoz. A betegség fő tünetei a visszatérő kismedencei fájdalom,a fájdalmas menstruáció,az endometriózis az érintett nők kb. 30-50 százalékában jár a fogamzóképesség csökkenésével vagy meddőséggel. Történetem: Szilveszter környékén tompa fajdalmat kezdtem érezni a jobb petefészkemnél, ha lehuppantam a kanapémra,ha átmentem egy fekvőrendőrön az autómmal és minden nagyobb mozdulatnál. Az orvosom Dr. Kisfalvi István megállapította, hogy a kiváltó ok egy csokoládéciszta (vérrel teli ciszta), mely már az endometriózis tünete volt, így amint találtunk megfelelő dátumot a műtétre, laparoszkópiás beavatkozással februárban eltávolította. A műtét után fél éves gyógyszeres (Visanne) kezelés következett volna, de 3 hónap után feladtam, mivel a mellékhatások javát produkáltam. Aki ismeri a gyógyszert, azt hiszem megérti miért "adtam fel"! Aztán óriási erőt adott nekem az unokatestvérem, aki szintén "endotesó"...akinek nagy fájdalmai voltak, akinek azt jósolták, hogy nem lehet kisbabája, aki nem volt hajlandó sem műtétre, sem pedig gyógyszerek szedésére, "csupán" egy tej, tojás, cukor, hús és gluténmentes diétába fogott és most fájdalom nélkül éli a napjait egy csodálatos 5 éves kislány anyukájaként!" - írta a többi között posztjába, Regi.