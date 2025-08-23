Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 23., szombat Bence

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
jegygyűrű

Cristiano Ronaldo megkérte Georgina Rodríguez kezét, na de mivel! — Vajon mennyit érhet a hatalmas jegygyűrű? — VIDEÓ

jegygyűrű lelkiismeret Georgina Rodríguez Cristiano Ronaldo szerelem
Simon Péter
2025.08.23.
Nyolc év után végre megkérte Georgina Rodríguez kezét a sztárfocista! Cristiano Ronaldo érezhette, hogy menyasszonya türelme fogytán van, mert akkora jegygyűrűvel lepte meg szerelmét, amekkorának már külön széket kellett foglalni az étteremben, ahol megtörtént a „csoda”.

Neked kérték már meg a kezed? Ha igen, örültél az apró kis kövecskének vagy az egyszerű, de csodaszép karikának is? Sokan vannak ezzel így... De nem Cristiano Ronaldo menyasszonya, aki 8 évet várt, hogy a focista végre megkérje a kezét. Hogy neki voltak ekkora elvárásai, vagy Ronaldo lelkiismerete diktálta a hatalmas gyűrűt, amivel feleségül kérte Georgina Rodríguezt, azt csak találgatni tudjuk, de egy tény: megdöbbentő összegbe került az ékszer.

Georgina Rodríguez és Cristiano Ronaldo
Nyolc év után kérte meg Georgina Rodríguez kezét Cristiano Ronaldo
Forrás: Getty Images Europe

Cristiano Ronaldo egy luxusingatlan árát adta a jegygyűrűért

Szakértők szerint a gigantikus méretű jegygyűrű körülbelül 30 karátos lehet, és legalább 5 MILLIÓ dollárt ér. Ha forintban szeretnéd tudni, akkor képzelj el egy 10 számjegyből álló számsort, amit tuti nem tudsz kimondani. Georgina Rodríguez mostantól egy luxusingatlan árát hordja a gyűrűs ujján. 

Ne aggódj, nem te vagy az egyetlen, akinek ez a fajta luxus nagyon távolinak tűnik. Amikor megismerkedtek egymással, Georgina is csak egy eladó volt a Guccinál. Ott látta és szerette meg őt egy szempillantás alatt Cristiano Ronaldo, és ezzel el is kezdődött egy modern kori tündérmese, amely egyelőre megállt az eljegyzésnél, de hamarosan házasságba torkollik.

Az alábbi videónkból többet is megtudhatsz a párról és a pazar eljegyzés részleteiről. 

@life.hu_official

Cristiano Ronaldo megkérte Georgina Rodríguez kezét Mennyit ér a hatalmas jegygyűrű, amivel Cristiano végre megkérte Georgina kezét? #life #CristianoRonaldo #GeorginaRodriguez #Eljegyzés #LuxuryLove #JegygyűrűGoals #TikTokMagyar #MémLife #DramaticYes #GucciLoveStory #RonaldoProposal #CoupleGoals #Luxuscsalád #InfinityStoneDeLuxe

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Jessica Biel gyerekeinek gyógyulási ajándékától te is elolvadsz — FOTÓK

Justin Timberlake nemrég jelentette be, hogy Lyme-kórral küzd. Feleségének, Jessica Bielnek is egészségügyi gondjai vannak, de hogy a gyerekei kedvessége segíteni fog neki a bajban, az szinte biztos. A fiai kedves ajándékkal lepték meg a színésznőt, aki roppant büszke rájuk. Ha meglátod, mit adtak az anyukájuknak, biztosan te is meghatódsz.

Egyéves lett Justin és Hailey Bieber kisfia — A sztárpár cuki fotókkal ünnepelte a kis Jacket

Hailey és Justin Bieber kisfia, Jack Blues pénteken fontos mérföldkőhöz érkezett. A sztárpár az Instagramon jelentette be, hogy első gyermeke egy éves lett.

Millie Bobby Brown véletlenül elárulhatta örökbe fogadott kislánya nevét — Szemfüles rajongók vették észre a monogramot

A Stranger Things sztárja és férje, Jake Bongiovi nemrég adták hírül, hogy örökbe fogadtak egy kislányt. Millie Bobby Brown és férje a gyerekükkel sétáltak, amikor szemfüles rajongók észrevettek egy monogramot a színésznő telefontokján, ami szerintük a baba nevének monogramja.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu