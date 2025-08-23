Cristiano Ronaldo megkérte Georgina Rodríguez kezét, na de mivel! — Vajon mennyit érhet a hatalmas jegygyűrű? — VIDEÓ

Neked kérték már meg a kezed? Ha igen, örültél az apró kis kövecskének vagy az egyszerű, de csodaszép karikának is? Sokan vannak ezzel így... De nem Cristiano Ronaldo menyasszonya, aki 8 évet várt, hogy a focista végre megkérje a kezét. Hogy neki voltak ekkora elvárásai, vagy Ronaldo lelkiismerete diktálta a hatalmas gyűrűt, amivel feleségül kérte Georgina Rodríguezt, azt csak találgatni tudjuk, de egy tény: megdöbbentő összegbe került az ékszer.

Nyolc év után kérte meg Georgina Rodríguez kezét Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo egy luxusingatlan árát adta a jegygyűrűért

Szakértők szerint a gigantikus méretű jegygyűrű körülbelül 30 karátos lehet, és legalább 5 MILLIÓ dollárt ér. Ha forintban szeretnéd tudni, akkor képzelj el egy 10 számjegyből álló számsort, amit tuti nem tudsz kimondani. Georgina Rodríguez mostantól egy luxusingatlan árát hordja a gyűrűs ujján.

Ne aggódj, nem te vagy az egyetlen, akinek ez a fajta luxus nagyon távolinak tűnik. Amikor megismerkedtek egymással, Georgina is csak egy eladó volt a Guccinál. Ott látta és szerette meg őt egy szempillantás alatt Cristiano Ronaldo, és ezzel el is kezdődött egy modern kori tündérmese, amely egyelőre megállt az eljegyzésnél, de hamarosan házasságba torkollik.

Az alábbi videónkból többet is megtudhatsz a párról és a pazar eljegyzés részleteiről.