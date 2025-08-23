Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 23., szombat Bence

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sztár

Jessica Biel gyerekeinek gyógyulási ajándékától te is elolvadsz — FOTÓK

sztár lyme ajándék üzenet
Life.hu
2025.08.23.
Justin Timberlake nemrég jelentette be, hogy Lyme-kórral küzd. Feleségének, Jessica Bielnek is egészségügyi gondjai vannak, de hogy a gyerekei kedvessége segíteni fog neki a bajban, az szinte biztos. A fiai kedves ajándékkal lepték meg a színésznőt, aki roppant büszke rájuk. Ha meglátod, mit adtak az anyukájuknak, biztosan te is meghatódsz.

Jessica Biel lábadozik, amiben minden bizonnyal segíti őt, hogy fiai egy kedves gyógyulási ajándékkal kedveskedtek neki. A színésznő betegsége nem sokkal Justin Timberlake Lyme-kór diagnózisa után jelentkezett. Egy családi forrás azt nyilatkozta: „Már nem 20 éves. De amikor a tünetei súlyosbodtak, rájött, hogy valami komolyabb dologról van szó.”

NEW YORK, NEW YORK - MAY 20: Jessica Biel attends Prime Video's "The Better Sister" New York Premiere at Museum of Modern Art on May 20, 2025 in New York City. Jamie McCarthy/Getty Images/AFP (Photo by Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jessica Biel Lyme-kórral küzd
Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jessica Biel odavan a kicsik meglepetéséért

Egy barna papírba csomagolt napraforgócsokor fotóit osztotta meg Jessica Biel a közösségi médiában. A csokor külsejére egy szalvétára írt üzenete ragasztottak, azzal a felirattal, hogy „Gyógyulj meg hamar, Anya! Szeretünk!” – az üzenetet apró szívekkel rajzolták körül a sztár fiai.

„A gyerekeim a legjobbak” – írta a színésznő a megosztott Instagram—bejegyzéshez egy piros szív emoji kíséretében.

Jessica Bielnek és férjének, Justin Timberlake-nek két fia van, a 10 éves Silas és a 4 éves Phineas. A pár 2012-ben házasodott össze. A fotók a sztárpárra egyébként nem jellemzően, bepillantást engednek a családi életükbe, annak ellenére, hogy gyerekeiket többnyire távol tartják a reflektorfénytől.

„Igyekszem tudatosan ügyelni arra, hogy ne éljünk furcsán zárkózott életet.De tudatosan ügyelünk arra, hogy a lehető leghosszabb ideig gyerekek maradhassanak, és ne kelljen elviselniük, hogy mások másként bánnak velük a szüleik miatt” – mondta el Timberlake 2021-ben az Armchair Expert podcastban. 

Romantikus vígjátékban kapott főszerepet Blake Lively — A kommentelők üzentek: „Sok szerencsét a rendezőnek”

The Survival List címmel készül romntikus vígjáték, amelynek egyik főszereplőjének a szexuális zaklatási botrányt indított színésznő kapta meg. Justin Baldoni rajongói kiaadtak, és sok szerencsét kívántak a rendezőnek a félresikerült szereplőválasztásához.

A Szex és New York Mr. Bigje, Chris Noth végre állást foglalt a Sarah Jessica Parker és Kim Cattrall közötti viszályban

Mr. Big az És egyszer csak első részében meghalt, ami sokaknál kiverte a biztosítékot, annak ellenére, hogy a sorozatkészítőknek nem volt más választásuk. Chris Nothot ugyanis szexuális zaklatással vádolták meg. Így azonban már Kim Cattrallel együtt két nagyágyú is hiányzott a Szex és New York folytatásából, ami nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy a folytatás csúfos bukás lett.

"Majdnem megölt" - 10 évig volt Lyme-kóros Kelly Osbourne

A híresség számos tünettel küzdött, de a diagnózisra egy évtizedet kellett várnia. Kelly Osbourne ekkor már 3. stádiumú Lyme-kórban szenvedett.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu