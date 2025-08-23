Jessica Biel gyerekeinek gyógyulási ajándékától te is elolvadsz — FOTÓK

Jessica Biel lábadozik, amiben minden bizonnyal segíti őt, hogy fiai egy kedves gyógyulási ajándékkal kedveskedtek neki. A színésznő betegsége nem sokkal Justin Timberlake Lyme-kór diagnózisa után jelentkezett. Egy családi forrás azt nyilatkozta: „Már nem 20 éves. De amikor a tünetei súlyosbodtak, rájött, hogy valami komolyabb dologról van szó.”
Egy barna papírba csomagolt napraforgócsokor fotóit osztotta meg Jessica Biel a közösségi médiában. A csokor külsejére egy szalvétára írt üzenete ragasztottak, azzal a felirattal, hogy „Gyógyulj meg hamar, Anya! Szeretünk!” – az üzenetet apró szívekkel rajzolták körül a sztár fiai.
„A gyerekeim a legjobbak” – írta a színésznő a megosztott Instagram—bejegyzéshez egy piros szív emoji kíséretében.
Jessica Bielnek és férjének, Justin Timberlake-nek két fia van, a 10 éves Silas és a 4 éves Phineas. A pár 2012-ben házasodott össze. A fotók a sztárpárra egyébként nem jellemzően, bepillantást engednek a családi életükbe, annak ellenére, hogy gyerekeiket többnyire távol tartják a reflektorfénytől.
„Igyekszem tudatosan ügyelni arra, hogy ne éljünk furcsán zárkózott életet.De tudatosan ügyelünk arra, hogy a lehető leghosszabb ideig gyerekek maradhassanak, és ne kelljen elviselniük, hogy mások másként bánnak velük a szüleik miatt” – mondta el Timberlake 2021-ben az Armchair Expert podcastban.
