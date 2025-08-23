Millie Bobby Brown véletlenül elárulhatta örökbefogadott kislánya nevét — Szemfüles rajongók vették észre a monogramot

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.08.23.
A Stranger Things sztárja és férje, Jake Bongiovi nemrég adták hírül, hogy örökbe fogadtak egy kislányt. Millie Bobby Brown és férje a gyerekükkel sétáltak, amikor szemfüles rajongók észrevettek egy monogramot a színésznő telefontokján, ami szerintük a baba nevének monogramja.

Millie Bobby Brown és férje, Jake Bongoivi tegnap megdöbbentő bejelentést tett: közleményben tudatták, hogy örökbe fogadtak egy kislányt – és most talán azt is elárulták, hogy milyen nevet adtak az újszülöttnek.

(FILE) Millie Bobby Brown and Husband Jake Bongiovi Welcome First Baby Together. The couple announced they welcomed their first baby via adoption on Instagram on Thursday, August 21, 2025. MANHATTAN, NEW YORK CITY, NEW YORK, USA - OCTOBER 27: American actor Jake Bongiovi and girlfriend/British actress Millie Bobby Brown wearing Louis Vuitton arrive at the World Premiere Of Netflix's 'Enola Holmes 2' held at The Paris Theater on October 27, 2022 in Manhattan, New York City, New York, United States. (Photo by Jordan Hinton/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Forrás: NurPhoto

Millie Bobby Brown büszke anyukaként véletlenül elárulhatta a kislánya nevét

A Stranger Things  21 éves színésznőjét és 23 éves férjét, Jake Bongiovit East Hamptonban látták babakocsival sétálni. Millie Bobby Brown büszkén hirdette új szerepét pólóján, amelyen a „mother”, azaz „anya” felirat szerepelt.

Millie Bobby Brown a kezében tartotta a telefonját, amely egy „RWB” kezdőbetűkkel ellátott, élénkpiros telefontokban volt. A rajongók szerint az örökbe fogadott baba monogramja van a tokra írva, és mindjárt találgatásokba is kezdtek, mi lehet a kislány neve. Többen gondolják úgy, hogy a kicsi a nevét Millie 2020-ban elhunyt nagymamája, Ruth után kaphatta, akivel a színésznő korábbi nyilatkozata szerint, nagyon közel álltak egymáshoz. 

Az exkluzív fotókat a Daily Mailen tudod megnézni, ezen a linken.

