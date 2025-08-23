Millie Bobby Brown véletlenül elárulhatta örökbefogadott kislánya nevét — Szemfüles rajongók vették észre a monogramot

Millie Bobby Brown és férje, Jake Bongoivi tegnap megdöbbentő bejelentést tett: közleményben tudatták, hogy örökbe fogadtak egy kislányt – és most talán azt is elárulták, hogy milyen nevet adtak az újszülöttnek.

Forrás: NurPhoto

Millie Bobby Brown büszke anyukaként véletlenül elárulhatta a kislánya nevét

A Stranger Things 21 éves színésznőjét és 23 éves férjét, Jake Bongiovit East Hamptonban látták babakocsival sétálni. Millie Bobby Brown büszkén hirdette új szerepét pólóján, amelyen a „mother”, azaz „anya” felirat szerepelt.

Millie Bobby Brown a kezében tartotta a telefonját, amely egy „RWB” kezdőbetűkkel ellátott, élénkpiros telefontokban volt. A rajongók szerint az örökbe fogadott baba monogramja van a tokra írva, és mindjárt találgatásokba is kezdtek, mi lehet a kislány neve. Többen gondolják úgy, hogy a kicsi a nevét Millie 2020-ban elhunyt nagymamája, Ruth után kaphatta, akivel a színésznő korábbi nyilatkozata szerint, nagyon közel álltak egymáshoz.

