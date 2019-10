Sokak számára a depressziós időszak kezdetét jelenti a nyár vége. Ha nem süt a nap, már nincs is jó kedvünk? Nem kell, hogy így legyen, éppen ezért összeszedtünk néhány kedélyállapot javító tevékenységet, amik ősszel és télen is fényt hoznak a szürke hétköznapokba.

Edzésre fel!

Elcsépelten hangzik, mégsem az, hogy az edzéstől sokkal jobb lesz a kedvünk. Egy kiadós futás, csoportos óra vagy edzőtermi edzés endorfint termel, elűzi a stresszt és még feszesít is. Arról nem is beszélve, hogy igaz az örök mondás: A nyári alak télen készül!

Illatosíts!

Ha hiányoznak a finom nyári illatok, ideje beszerezni néhány isteni aromaterápiás gyertyát, füstölőt. Ha finom illatokkal árasztod el a lakásodat, a kedved is sokkal jobb lesz! Ha visszavágysz a forró nyári éjszakák helyszínére, keress olyan aromákat, amik ezeket a szép emlékeket idézik fel benned.

Színezd újra!

A rossz idő beálltával a színek is eltűnnek. Télen minden beszürkül, sokan ezért is érzik magukat depressziósnak. Eltűnik a zöld, a sárga és az égszínkék szín, amik nyugalmat, harmóniát jelentenek számunkra. Néhány aprócska trükk elég ahhoz, hogy visszacsempésszüket ezeket a mindennapokba. 1-1 színes párna, dísztárgy, vagy ágynemű máris jobb kedvre fog deríteni minket. A bátrak akár 1-1 falfelületet is színesre festhetnek.

Fedezd fel a tél szépségét!

Ne hagyd, hogy felülkerekedjen rajtad a rossz kedv, amiért nincs 30 fok és szikrázó napsütés. Találd meg a télben is a szépet. Gondold át, mi okozna neked örömöt. Egy gondosan megtervezett túra az őszi természetben, szánkózás a Mátrában, vagy egy egész testet felmelegítő wellness, mind-mind örömmel töltik el a lelket. Ha pedig kuckózásra vágysz, készíts egy finom teát, kuporodj a kanapéra a kedvenc könyveddel és hagyd, hogy elrepítsen képzeleted az általad vágyott helyre.

Télből a nyárba

Akik megtehetik, télen utazzanak el külföldre, oda ahol jó meleg van. Néhány nap napsütés, lubickolás a kék tengerben hónapokra fel tudja tölteni a lelket boldogsággal. Érdemes jó előre, akár már év elején megszervezni téli utazásainkat. Ennyi idő alatt félre is tudunk tenni rá, valamint a rossz idő beálltával lesz, ami tartsa bennünk a lelket.