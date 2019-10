Nem árt tudni, hogy az izzadsággal baktériumok telepednek meg a ruháinkon, amelyek aztán képesek ott szépen elszaporodni - hívja fel a figyelmet a runnersworld.hu. Éppen ezért nem mindegy, hogy milyen gyakran mossuk ki a futáshoz, vagy egyéb edzéshez viselt ruháinkat.

Először is figyeljünk arra, hogy a testre közvetlenül ráfeszülő ruhadarabok a leginkább érintettek az izzadásban, így a sportmelltartót, a zoknit mindenképpen érdemes kimosni minden egyes edzés után. A felsőrészeknél megfontolandó, hiszen vannak sztreccsesebb és bővebb, lazább fazonú sportfelsők is, és persze az sem mindegy, hogy mennyire speciális az anyaga. Ha egy sima pamutfelsőt használsz edzéshez, azt gyakrabban kell mosni, mint az izzadságelvezető, ráadásul nem is kifejezetten testre simuló pólót vagy hosszúujjút. Két-három alkalomnál többször utóbbiakat sem viselhetjük, és egyébként érdemes forró vízzel átöblíteni, és úgy megszárítani. Átizzadt ruhadarabot soha ne hagyj bent az edzős táskádban, minden esetben tedd ki száradni. A mosás gyakorisága persze attól is függ, hogy milyen jellegű mozgást végzel, milyen időjárási körülmények között. A durván átizzadt ruhát nem érdemes többször viselni.

Érdemes pár szót ejteni a nadrágokról is, amelyeknél szintén két-három viselés a maximum mosás nélkül, persze attól függően, mennyire izzadtuk át. Az edzés közbeni izzadás miatt elszaporodott baktériumok az intim területek környékén könnyen irritációt okozhatnak, ami mindenképpen elkerülendő.