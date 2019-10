Kóbor János a Szekszárddal szomszédos Bátaszékről származik, így jól ismeri a szekszárdi tájat és a borokat is. A 2010-es szüreti fesztivál alkalmával mélyült el a frontember barátsága Takler Ferenc és Eszterbauer János borászokkal, akikkel négy évvel ezelőtt megálmodták az Omega-bort. A kéfrankos, a cabernet savignon, a cabernet franc és a merlot borszőlőfajtákat elegyítő bikavér cuvée tavaly került először palackokba, most talán kereskedelmi forgalomba is kerül belőle.

Az Omega-bor elkészüléséből a zenekar is kivette a részét, hétvégén ők maguk szüreteltek a szekszárdi szőlőhegyen. A legnagyobb örömük az volt, hogy teljes volt a csapat, Benkő László is résztvett az eseményen. "Nem mentem végig a soron, a felénél inkább megpihentem, de jól tettem, hogy eljöttem. Újra elememben érzem magam, és a gyerekkori érzések is visszatértek, mert ötévesen már szüreteltem a zalai rokonokkal" – magyarázta a Blikknek a legendás zenekar alapítója, akinél két évvel ezelőtt diagnosztizálták a májrákot, és idén februárban minősítették gyógyulttá.

Benkő László mértékkel, de azért néhány korty erejéig a borozásból is kivette a részét, bár csak felvizezve fogyasztotta a szekszárdi nedűt. "Komolyan gondoltam az életmódváltást, és jobb is lett a közérzetem, amióta odafigyelek arra, mit és mennyit eszem-iszom, de ezt a friss levegőt valósággal harapom. Olyan nekem ez a szüret, mint valami terápia!" – áradozott a billentyűs, akinek az egészségére koccintottak is a vacsora alatt.