A 21 éves korábbi gólkirályt, Orsós Krisztiánt életveszély fenyegeti. Nyáron ugyan amputálták daganatos lábát, de most az áttét veszélye fenyegeti, így azonnali kemoterápiára van szüksége.

Letaglózó hírt közölt az orvosa a Békés megyei Lőkösháza focicsapatának korábbi gólkirályával: áttétveszélyes az a rosszindulatú daganat, ami miatt két hónapja amputálni kellett a lábát - írja a Bors. A fiatal focista, aki a 2017-2018-as szezonban 95 gólt lőtt, korábban azért vállalta az amputációt, mert így nagyobb esélye volt a túlélésre, ő pedig szeretné felnevelni kislányát.

"Az orvosom azt mondta, kemoterápiás kezelésre van szükségem, ha ezt nem kapom meg, biztosan áttétes leszek, és nem lesz hosszú életem. Heteken belül megkapom az első kemót, de utána háromhetente Budapestre kell járnom a Békés megyei Elekről, ami 230 kilométer kocsival. Ez nagyon megterhelő anyagilag" - mondta a lapnak Krisztián, aki azt is elárulta, hogy a műlábával is problémák adódtak, így erre is további összeget kell fordítaniuk.

Habár korábban szerveztek gyűjtést Krisztián számára, az hamar elment a gyógyszerekre és az eddigi kezelésekre. A kisgyermekes család megsegítéséhez az alábbi számlaszámra történő utalással lehet hozzájárulni: 11773339-01340677