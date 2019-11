A náthát is jobb és könnyebb megelőzni, mint kezelni, de ha már beleestél, nem érdemes félvállról venni. Bár egy egyszerű megfázással nem szaladunk rögtön a háziorvoshoz, ha a tünetek négy nap alatt sem enyhülnek, mindenképp ajánlott az orvosi kontroll.

A megfázást a felső légutak heveny vírusos fertőzése váltja ki. A tünetek sokfélék lehetnek, a leggyakoribbak a torokfájás, a tüsszögés, a köhögés, a fejfájás az orrfolyás és a gyengeség érzet. Az esetek többségében néhány nap alatt mérséklődnek a betegség tünetei, majd meg is szűnnek, azonban jobb, ha tudod: a nátha életveszélyes szövődményeket is okozhat, pláne az idősek és gyermekek körében!

A nátha leggyakoribb szövődményei a különböző gyulladások: az arcüreggyulladás, a homloküreggyulladás, a középfülgyulladás, a mandulagyulladás és a torokgyulladás.

Torok- és mandulagyulladás tünetei:Ha annyira fáj a torkod, hogy nyelni sem bírsz, magas lázad van, és már a füled is fáj, érdemes orvoshoz fordulnod. Nagyon hamar kiderülhet ugyanis, hogy mandula- vagy torokgyulladásod van, ami enyhébb esetben magától is meggyógyul, de súlyos esetben csak az antibiotikum segíthet rajta.

Ezek a leggyakrabban előforduló szövődmények, így erre különösen oda kell figyelned. Onnan ismerhető fel, hogy a megfázástól már eleve kapar a torkod, a vírus mellett a gyorsan szaporodó baktériumok pedig megtámadhatják a torkod, kínzó nyelési fájdalmat és lázat okozva ezzel.

Ezt a gyulladást érdemes komolyan venni, és a házi módszerek mellett muszáj orvosnak is megmutatnod. Ahhoz, hogy a sima vírusos nátha okozta torokfájás ne fajuljon idáig, válassz megfelelő torokvédő készítményeket, használj természetes baktériumölő szereket vagy gyógynövényes sprayket, melyek segítenek a vírusok és a baktériumok ellen is!

A középfülgyulladás jelei:A nátha a füleidre is igen könnyen ráhúzódhat, főleg, ha alapból is hajlamos vagy rá, továbbá magas a rizikófaktor a gyerekek esetében is. Megfázáskor az eldugult orrüreged miatt a füled sem szellőzik megfelelően, a helytelen orrfújással pedig még be is préselheted a váladékot.

A fertőzés fülfájással és lázzal jelentkezik, melyekkel szintén nem szabad viccelni. Minél hamarabb szakorvosi segítséget kell kérned, ahol kiderül, fel kell-e a szúrni a dobhártyád, szükséges-e antibiotikus kezelés, vagy elegendő-e számodra a fülcseppes kezelés. A középfülgyulladás kifejezetten veszélyes, ha nem kezeled megfelelően, akár halláskárosodáshoz is vezethet.



Az arcüreg-és homloküreg gyulladás tünetei:Megfázáskor a fokozódó váladéktermelés miatt a nyák kisöpréséért felelős csillósejtjeid átmenetileg lebénulnak, egy részük el is pusztulhat. Emiatt úgy érezheted, az orrod állandóan tele van, vagyis nem ürül megfelelően, a baktériumok pedig ilyenkor kiváló táptalajt találva azonnal szaporodni kezdenek.

Ez a fertőzés húzódik rá az arc- és a homloküregedre. A színes váladék az orrodban, a feszítő, fájdalmas érzés az arcodon vagy a homlokodon, a láz és az el nem múló köhögés mind-mind a gyulladás tünetei. Ezekkel mindenképpen orvoshoz kell fordulnod, hiszen gyakran megesik, hogy az orrfújással nem tudod kiüríteni a váladékot, és ekkor már fül-orr-gégész segítségére van szükség.

A nátha az alsó légutakban is okozhat fertőzéseket. Ilyen például a légcsőhurut, a hörghurut és a mellhártyagyulladás is.

A tüdőgyulladás jelei:Amikor a nátha alatt támadó kórokozók eljutnak az alsó légutakba is, hörghurut és tüdőgyulladás is előfordulhat. Kialakulásában nagy szerepet játszik, ha a megfázást nem pihened ki, vagy nem használsz megfelelő köptetőket.

A tüdőgyulladás a légzőszerv gyulladása a tizedik leggyakoribb halálok a fejlett országokban, ráadásul az összes fertőző betegség közül tüdőgyulladásban halnak meg a legtöbben. A szakorvos szerint a tüdőgyulladásnak nincsenek jellegzetes, kizárólag e betegségre jellemző tünetei, hiszen a magas láz, a köhögés, a mellkasi fájdalom, az elesettség és a fáradékonyság, akár influenzára is utalhatnak. Ha mégis felmerül a gyanú, hogy a tüdő érintett lehet, a gyulladás biztos kimondásához röntgenvizsgálatra van szükség.

Mivel ilyenkor az orrdugulás miatt a szádon veszed a levegőt, a kiszáradó nyálkahártyák könnyebben megfertőződhetnek, ahogy a garatra csorgó váladék is szétszóródhat a köhögéssel a lejjebb lévő légutakban. Ha erős, fájdalmas köhögés kínoz, és lázad is van, mindenképpen fordulj orvoshoz, ahol segítenek megtalálni a megfelelő kezelést.

Egy ártatlannak tűnő nátha is okozhat szívhalált

Nagyon ritkán ugyan, de a nátha szívburok- és szívizomgyulladást is okozhat, így az elhúzódó meghűlést mindenképpen ki kell vizsgáltatni, ugyanis egy egyszerű nátha is okozhat hitelen szívhalált!

A megfázás a szívet is érinti. Ha náthásak vagyunk, azt tapasztaljuk, hogy láz nélkül is szaporábban ver a szívünk. A vírus ugyanis átmeneti szívbántalmat, szívizomgyulladást idézhet elő, ami az esetek túlnyomó többségében rövid időn belül magától meg is gyógyul. Az esetek néhány százalékában viszont súlyos szívizombántalom is kialakulhat, ha pedig ekkor a szívet nagyobb megterhelés éri, elektromos zavar következtében felléphet a szívhalál.

Cukorbetegként érdemes még jobban odafigyelni a nátha megfelelő kezelésére!

Megfázáskor az immunrendszerünk rögtön megkezdi a védekezést. Fokozódik a stresszhormonok termelődése, ezáltal nő a vércukorszint, ami azt eredményezi, hogy a cukorbetegek kezelése változtatásra szorulhat. Ha egy diabéteszes ember megfázik, érdemes kezelőorvossal konzultálnia, ugyanis a gyulladás hatására felborult szénhidrátháztartás ketoacidózist okozhat, ami egy hányással járó tünetegyüttes. Az inzulin nem megfelelő hasznosulása azt is eredményezi, hogy hiába szed a beteg gyógyszert, vagy injekciózza magát egy adott inzulinadaggal, az ilyenkor kevésnek bizonyulhat. Az állapot rosszullétbe fordul, amit a nátha miatt nem egyszerű észrevenni, a végkifejlet pedig diabéteszes kóma is lehet.

Ha tehát a nátha megmakacsolja magát, és egy hét után sem akarnak múlni a tüneteid, nem megy le a lázad, állandó vagy visszatérő fejfájástól szenvedsz, köhögsz és romlik a szaglásod, fordulj orvoshoz, nehogy nagyobb baj legyen.