Az évszaknak megfelelő öltözködés fontosságát érdemes egész évben szem előtt tartani, de hogy megóvjuk gyermekeinket a felsőlégúti megbetegedésektől ezenkívül még számos dologra érdemes odafigyelni. Elengedhetetlen a sok mozgás friss levegőn és oxigéndús környezetben, de nagy hangsúlyt kell fektetni a megfelelő és változatos táplálkozásra is. Érdemes kerülni a refluxot okozó esti kakaót, a magas szénhidrát és zsírtartalommal bíró ételeket, helyettük minél több zöldséget és gyümölcsöt érdemes belecsempészni a kicsik étrendjébe. Kiemelt fontosságú az ételallergiák, a tejfehérje-allergia és gluténérzékenység, valamint a pollen- és egyéb légúti allergák, illetve a reflux kezelése. Az immunrendszer erősítése kulcsfontosságú, így a C-, D-vitaminok és egyéb immunrendszer működésében fontos vitaminkomplexek szedése mellett Lactobacillus tartalmú multivitamin készítmények, valamint fokhagyma, gyömbér, méz, hársfatea rendszeres fogyasztása javasolt.

Mivel a bölcsőde és óvoda a vírusok és bacilusok melegágya lehet, elengedhetetlen a gyerekeket megtanítani arra, miként viselkedjenek úgy közösségben, hogy a legkevésbé legyenek veszélyeztetve. „Nem lehet elég korán elkezdeni, hogy a kicsiket rávezessük a helyes kézmosás fontosságára. De a helyes orrfújás is gyorsan megtanulható, ha a gyermek gyertya lángját orral próbálja elfújni, csukott szájjal, természetesen felnőtt felügyelete mellett" – tanácsolja Dr. Lechoczky Hajnalka fül-orr-gége szakorvos. Persze minden igyekezet ellenére előfordulhat, hogy a gyermek megbetegedik.