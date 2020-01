A felnőttkori felfázás tünetei

Legjellemzőbb tünet a gyakori vizelési inger, ám a vizelet mégis nehezebben ürül, esetleg csak néhány csepp távozik. Gyakran fájdalom, égő, csípő érzés társul hozzá, és nem ritka a véres vizelet sem, ami az egyik legijesztőbb tünet. Aki hajlamosabb az efféle fertőzésre, különösen figyelnie kell a hajlamosító tényezők elkerülésére, például arra, hogy télen ne üljön le a szabadban, vagy hogy strandolás után mielőbb cserélje le a vizes fürdőruháját. Gyakran ismétlődő hólyaghurut esetén szükség lehet orvosi kivizsgálásra, ugyanis a tünetek mögött állhat például húgyúti rendellenesség, immungyengeség, PCOS. A felfázás oka gyakran banális, ilyenkor érdemes több folyadékot fogyasztani és sokat pisilni, hogy megakadályozzuk a baktériumok megtelepedését.

A felfázás megelőzése

Nem mindig tudjuk kivédeni a felfázást, de sokat tehetünk a betegség elkerülése, megelőzése érdekében. A két alapvető szabály a már említett bőséges napi folyadékfogyasztás és az, hogy ne tartogassuk a vizeletet. Ezenkívül a hüvelyflóra egyensúlyának megőrzése végett egyebek között a megfelelő higiéniára, az alsónemű körültekintő megválasztására, az indokolatlan hüvelyöblítés mellőzésére is érdemes figyelmet fordítani.

Húgyúti fertőzések szövődményei

Nőknél a leggyakoribb szövődmény a vesemedence-gyulladás, férfiaknál pedig a prosztata, a here, valamint a mellékhere gyulladása, illetve náluk is kialakulhat vesemedence-gyulladás. A húgyutakban, illetve a húgyhólyagban megtelepedő, elszaporodó kórokozók a vesébe is bekerülhetnek, ott gyulladást, de akár súlyos károsodást is okozhatnak.

Kezelése

A húgyúti fertőzéseket sok esetben antibiotikummal kezelik, ám ha időben, az első tünetek jelentkezésekor felismerjük a bajt, elég lehet, ha gyógynövény alapú gyógyszert használunk. A medveszőlőlevél hatóanyagából készült gyógyszerek az egyik legismertebb és leginkább bevált húgyúti fertőtlenítők.