Ha a kapcsolatod egy sorozat lenne, már rég elkaszáltad volna – 5 jel, hogy komfortkapcsolatban élsz

A komfortkapcsolat nem feltétlenül rossz, de lássuk be, nem az, amire a legtöbben vágyunk. Ha úgy érzed, hogy már egy ideje nem vagy boldog a párkapcsolatodban és rég kihunyt az a tűz, ami az első hónapokban még hevesen lobogott, akkor olvass tovább és megmutatjuk azt az 5 jelet, amiből rájöhetsz, hogy valójában már csak a megszokás miatt vagy a pároddal.

5 jel, ami megmutatja, hogy a párkapcsolatodat már csak a megszokás tartja egyben.

Forrás: Shutterstock

5 jel, hogy a párkapcsolatodat már csak a közös Netflix jelszó tartja össze…

Sajnos nem minden kapcsolat tart örökké, viszont azzal, hogy belekényelmesedsz egy ilyen viszonyba, megakadályozod magadat és a partneredet abban, hogy békében elváljatok egymástól és új társat keressetek magatoknak. Bár értjük, hogy sokkal biztonságosabb és kényelmesebb vele maradni, add meg magatoknak az esélyt, hogy mindkettőtök megtalálhassa azt az Igazit, aki mellett sokkal boldogabbak lehettek. Lássuk, milyen figyelmetetéseket kaphatsz az élettől, amiből látnod kéne, hogy ideje búcsút mondanotok egymásnak!

Semmi jövőkép

A komfortkapcsolatok egyik gyanús jele, hogy nem beszéltek a jövőtökről. Nincsen közös irány, nincsenek tervek sem családról, sem nyaralásokról vagy bármilyen projektről. Ha fel is merülne, hogy kommunikáljatok egymással a továbbiakról, akkor az egyikőtök azonnal halogatni kezdi, vagy kifogásokat keres.

Meglehet, hogy nem is akartok egymástól semmit, csak kényelmesebb együtt lenni valakivel, mint egyedül.

„Nem rossz ez, csak kicsit üres és olyan semmilyen”

Nincs boldogság és nincs nagy dráma sem. Ha kettesben vagytok minden perc egy órának tűnik, és tényleg már csak a kötelező köröket futják le egymással. Már ahhoz is fáradtak vagytok, hogy veszekedjetek egymással, mert nem is érdekel a másik.

Rég kiveszett a szenvedély és csak vagytok...mint két lakótárs.

A napirend és a rutin tart össze titeket

Kapcsolatotok már nem a mély érzésekre épül, hanem a szokásos, hónapok óta ugyanolyan rutinra. Semmi újítás nincsen a programok vagy a beszédtémák terén, és a hétvégéiteket sem várod már izgatottan.

Teljesen kivesztek a szerelmes színfoltok, a spontán kiruccanások, és az őszinte, örömmel teli, közös időtöltések az életetekből.

A „mi”-ből te és ő lett

Ha egy ideje már nem osztod meg vele a gondolataidat, de még a problémáidat sem, az egy intő jel, hogy kiégett a kapcsolatotok. Emlékezz vissza, hogy régen minden apró-cseprő örömödet, élményedet vidáman elmesélted neki. Mostanában viszont már az igazán fontos dolgokat sem osztod meg vele. Olyan kifogásokkal mented magad barátnőid előtt, hogy „úgysem értené meg” vagy „minek is mondanám, ha nem érdekli”.

Érzelmileg már teljesen eltávolodtatok egymástól, úgyhogy lassan ideje leülnötök egymással beszélni még utoljára.

Félsz egyedül lenni

Azért nem akarsz szakítani, mert kényelmes és biztonságos neked vele maradni. Ha mérlegelsz, akkor azt érzed, hogy félsz, hogy esetleg nem találsz vagy nem érdemelsz jobbat, és így még mindig jobb számodra, ha az életdben marad. Már nem szeretitek egymást, és a félelem tart össze benneteket. Rettegsz a bizonytalanságtól, és az újrakezdés gondolatától. Inkább maradsz a komfortzónádon belül a „megszokott rosszban”, minthogy szakítás után magyarázkodnod kelljen a családtagok és barátok előtt és újra randizni kezdj.