Kitálalt a királyi komornyik: elárulta, hogy Diana hercegnét miért nem engedték soha reggelizni

Diana hercegné komornyikja kitálalt
Hulton Archive - Georges De Keerle
királyi család Diana hercegné reggeli III. Károly király
Gyüre Bernadett
2025.09.17.
Újabb titok derült ki a brit királyi családról: Paul Burrell, a királyi család egykori komornyikja kitálalt. Elárulta, hogy a szigorú és régimódi szabályok, amelyek Diana hercegné életét megkeserítették, valóban nem voltak túl rugalmasak.

Egy ősi királyi tradíció szerint a brit királyi család minden nyáron eltöltött egy bizonyos időt a skóciai Balmoralban. Károly király nagyon szerette itt tölteni az idejét, ezzel szemben Diana hercegnének már más véleménye volt. Fojtogatónak érezte a közeget, és úgy gondolta, a kastélyban figyelmen kívül maradnak azok a fontos problémák, amelyek nap mint nap sújtják a világot.

Diana hercegné és III. Károly király nászútjukon Balmoralban.
Diana hercegné és III. Károly király a nászútján, Balmoralban
Forrás: Tim Graham Photo Library

Diana hercegné különösen nehéznek érezte az itt eltöltött időt

Burrell is megerősítette az állítást, amit már nagyon sok más ember is elmondott, aki a királyi család közvetlen közelében szolgált: Diana nem a hagyományos királyi életre született. Sokkal inkább szerette a modern világot, és szívesebben foglalkozott annak a problémáival, mint az elszegényedés, hajléktalanság, aknamentesítés. Megelőzte a korát. Úgy érezte, hogy a balmorali kastélyban túlságosan el van szeparálva a világtól és annak gondjaitól.

Ráadásul a hercegné sokkal lazább volt, mint az a királyi családban megszokott volt, vágyott a spontenaitásra, arra, hogy lazábban élhessen: szeretett volna farmerban vacsorázni, étterembe járni, elkerülni a merev tradíciókat. Ehelyett olyan hagyományokba volt belekényszerítve, mint a szarvashajtó rítus, amiben a vadász arcát az elejtett állat vérével kenték be.

A reggeli pontos időben, vagy sehogy

Burell állítása alapján a reggeli Balmoralban szigorú napi menetrend szerint zajlott. A reggelit minden nap pontban 9 órakor szolgálták fel: ha valaki később ért oda, aznap már nem kaphatott belőle. Diana hiába szeretett volna néha később enni vagy még egy kicsit pihenni reggel, hiszen ő mindig este dolgozott, de nem tehette meg. Nem dönthetett, nem fogadták el az érveit. Minden esetben tartania kellett magát a menetrendhez, nem volt kivétel. Ez nemcsak fizikailag, de lelkileg is megterhelte a hercegnét.

Modern, normális életet szeretett volna

Vágyott az informális életre, de ettől függetlenül mindent megtett, hogy Károly kedvében tudjon járni. De legbelül mindig is érezte, hogy pont ezek a formális dolgok állítanak gátat közé és a hőn vágyott élet közé. Már elege volt a sok elegáns ruhából, a pontos időben történő étkezésekből: néha csak szeretett volna felvenni egy laza szettet és akkor enni, amikor tényleg éhes.

Paul Burrell szerint a ragaszkodás a protokollhoz és az etiketthez mindenek felett állt. Diana számára mindez már annyira fullasztó volt, hogy megakadályozta őt a boldog, önazonos élettől.

Sokan reménykednek abban, hogy ezeket a formális hagyományokat Diana fia, Vilmos egy nap megszünteti majd. Burrel bízik abban, hogy a következő királynak az elképzelései az udvari életről kevésbé lesznek pompásak és fennköltek. A rugalmassággal és az emberközpontú rendszerrel tudna a legszebben tisztelegni anyja emléke előtt.

Katalin hercegné aggasztóan sovány, 40 kilósra fogyott – Az orvosok kongatják a vészharangot

Egyre többen és egyre jobban aggódnak Katalin hercegné egészségi állapota miatt, az utóbbi hónapokban ugyanis megint fogyott. Bár hivatalosan azt nyilatkozta, hogy az állapota javul, a róla készült legfrissebb képek szerint ismét nagyon törékeny, alig lehet nehezebb, mint tízéves kislánya.

125 éve született Bowes-Lyon Erzsébet brit királyné: 5 érdekesség II. Erzsébet édesanyjáról

II. Erzsébet királyné édesanyja, Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon 1900. augusztus 4-én látta meg a napvilágot szülei Claude Bowes-Lyon, skót gróf és Cecilia Cavendish-Bentinck kilencedik gyermekeként. Cikkünkben összegyűjtöttünk 5 érdekességet az anyakirálynéről.

Egyelőre csak pletyka Katalin és Vilmos költözése: egy fő szempont lebeg a szemük előtt

A szóbeszéd szerint a walesi hercegi pár elhagyja windsori otthonát, de egy királyi szakértő szerint a gyermekek érdekei elsőbbséget élveznek. Vilmos és Katalin emberi léptékű otthonban gondolkoznak, így a paloták nem feltétlenül jöhetnek szóba.

 

