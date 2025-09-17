Kitálalt a királyi komornyik: elárulta, hogy Diana hercegnét miért nem engedték soha reggelizni

Egy ősi királyi tradíció szerint a brit királyi család minden nyáron eltöltött egy bizonyos időt a skóciai Balmoralban. Károly király nagyon szerette itt tölteni az idejét, ezzel szemben Diana hercegnének már más véleménye volt. Fojtogatónak érezte a közeget, és úgy gondolta, a kastélyban figyelmen kívül maradnak azok a fontos problémák, amelyek nap mint nap sújtják a világot.
Burrell is megerősítette az állítást, amit már nagyon sok más ember is elmondott, aki a királyi család közvetlen közelében szolgált: Diana nem a hagyományos királyi életre született. Sokkal inkább szerette a modern világot, és szívesebben foglalkozott annak a problémáival, mint az elszegényedés, hajléktalanság, aknamentesítés. Megelőzte a korát. Úgy érezte, hogy a balmorali kastélyban túlságosan el van szeparálva a világtól és annak gondjaitól.
Ráadásul a hercegné sokkal lazább volt, mint az a királyi családban megszokott volt, vágyott a spontenaitásra, arra, hogy lazábban élhessen: szeretett volna farmerban vacsorázni, étterembe járni, elkerülni a merev tradíciókat. Ehelyett olyan hagyományokba volt belekényszerítve, mint a szarvashajtó rítus, amiben a vadász arcát az elejtett állat vérével kenték be.
Burell állítása alapján a reggeli Balmoralban szigorú napi menetrend szerint zajlott. A reggelit minden nap pontban 9 órakor szolgálták fel: ha valaki később ért oda, aznap már nem kaphatott belőle. Diana hiába szeretett volna néha később enni vagy még egy kicsit pihenni reggel, hiszen ő mindig este dolgozott, de nem tehette meg. Nem dönthetett, nem fogadták el az érveit. Minden esetben tartania kellett magát a menetrendhez, nem volt kivétel. Ez nemcsak fizikailag, de lelkileg is megterhelte a hercegnét.
Vágyott az informális életre, de ettől függetlenül mindent megtett, hogy Károly kedvében tudjon járni. De legbelül mindig is érezte, hogy pont ezek a formális dolgok állítanak gátat közé és a hőn vágyott élet közé. Már elege volt a sok elegáns ruhából, a pontos időben történő étkezésekből: néha csak szeretett volna felvenni egy laza szettet és akkor enni, amikor tényleg éhes.
Paul Burrell szerint a ragaszkodás a protokollhoz és az etiketthez mindenek felett állt. Diana számára mindez már annyira fullasztó volt, hogy megakadályozta őt a boldog, önazonos élettől.
Sokan reménykednek abban, hogy ezeket a formális hagyományokat Diana fia, Vilmos egy nap megszünteti majd. Burrel bízik abban, hogy a következő királynak az elképzelései az udvari életről kevésbé lesznek pompásak és fennköltek. A rugalmassággal és az emberközpontú rendszerrel tudna a legszebben tisztelegni anyja emléke előtt.
