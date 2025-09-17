Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 17., szerda Zsófia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
legenda

Sosem látott fotókkal búcsúztak unokái Robert Redfordtól: „A legjobb nagypapa volt, akit egy unoka csak kívánhat"

legenda unoka Robert Redford
Horváth Angéla
2025.09.17.
Robert Redford unokái megható módon emlékeztek meg az elhunyt színészről: eddig nem látott családi fotókat osztottak meg a közösségi médiában Robert Redfordról.

Conor Schlosser, Robert Redford legidősebb lánya, Shauna Redford fia egy több képből álló összeállítást tett közzé Instagram-oldalán. A felvételeken meghitt családi pillanatok láthatók. 

Robert Redford és unokája, Conor Schlosser
Robert Redford és unokája, Conor Schlosser
Fotó: Instagram

Robert Redford unokái szívszorító sorokkal búcsúztak a színésztől

„A világ szemében hatalmas személyiség volt, nekünk viszont családtag. Nyugodj békében, nagyapa” – írta a 33 éves férfi. Hozzátette: szívesen gyűjtene történeteket másoktól is, akik ismerték Robert Redfordot, ezért arra kérte követőit, hogy küldjék el neki kedves emlékeiket.

Robert Redford másik unokája, Dylan Redford szintén megosztotta gondolatait: Instagram-sztorijában arról írt, hogy a színész a legjobb nagypapa volt, akit egy unoka csak kívánhat. „Csodálatos dolgokat alkotott, inspirált másokat, és mindig azon dolgozott, hogy jobbá tegye a világot” – fogalmazott a 34 éves férfi.

 

A Redford család közleményében azt írta, Robert mindenkinek nagyon fog hiányozni, és arra kérték a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a gyászukat. 

Robert Redford álmában hunyt el. A halál pontos okát nem hozták nyilvánosságra. Az Oscar-díjas színészt felesége, Sibylle Szaggars, valamint két lánya, Shauna (64) és Amy (54), továbbá hét unokája gyászolja. Robert Redford első feleségétől, Lola Van Wagenentől két fia született: Scott még csecsemőkorában hunyt el, James pedig 2020-ban, 58 évesen májrákban halt meg.

 

Teljes titokban megszületett Riley Keough második gyermeke: a baba az év elején látta meg a napvilágot

Riley Keough és férje, Ben Smith-Petersen úsznak a boldogságban. A Daisy Jones & The Six színésznője és kaszkadőr férje idén év elején másodszor is szülők lettek.

Itt töltötte utolsó napjait Robert Redford: a színész a hegyek között volt otthon – FOTÓK

Robert Redford szeptember 16-án, 89 éves korában hunyt el utahi, Sundance-ben található házában. Az Oscar-díjas színész, rendező és környezetvédelmi aktivista nemcsak a filmiparban hagyott maradandó nyomot, hanem Utah államban is.

Egy napig Tinder-sztár voltam – ez történt, amikor kipróbáltam a társkereső fotózást

Sohasem voltam egy nagy adonisz. 27 évesen aputestem van, a fejem is sokkal inkább hasonlít Jonah Hill és Amerikai Pités Jim szerelemgyerekéhez, mint mondjuk Timothée Chalametéhez (nekem is ki kellett guglizni, hogyan írják).

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu