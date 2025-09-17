Sosem látott fotókkal búcsúztak unokái Robert Redfordtól: „A legjobb nagypapa volt, akit egy unoka csak kívánhat"

Conor Schlosser, Robert Redford legidősebb lánya, Shauna Redford fia egy több képből álló összeállítást tett közzé Instagram-oldalán. A felvételeken meghitt családi pillanatok láthatók.

Robert Redford és unokája, Conor Schlosser

Fotó: Instagram

Robert Redford unokái szívszorító sorokkal búcsúztak a színésztől

„A világ szemében hatalmas személyiség volt, nekünk viszont családtag. Nyugodj békében, nagyapa” – írta a 33 éves férfi. Hozzátette: szívesen gyűjtene történeteket másoktól is, akik ismerték Robert Redfordot, ezért arra kérte követőit, hogy küldjék el neki kedves emlékeiket.

Robert Redford másik unokája, Dylan Redford szintén megosztotta gondolatait: Instagram-sztorijában arról írt, hogy a színész a legjobb nagypapa volt, akit egy unoka csak kívánhat. „Csodálatos dolgokat alkotott, inspirált másokat, és mindig azon dolgozott, hogy jobbá tegye a világot” – fogalmazott a 34 éves férfi.

A Redford család közleményében azt írta, Robert mindenkinek nagyon fog hiányozni, és arra kérték a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a gyászukat.

Robert Redford álmában hunyt el. A halál pontos okát nem hozták nyilvánosságra. Az Oscar-díjas színészt felesége, Sibylle Szaggars, valamint két lánya, Shauna (64) és Amy (54), továbbá hét unokája gyászolja. Robert Redford első feleségétől, Lola Van Wagenentől két fia született: Scott még csecsemőkorában hunyt el, James pedig 2020-ban, 58 évesen májrákban halt meg.