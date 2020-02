A felmérések szerint, amíg a termékeny korú nőknek 3-4 százaléka szenved hüvelyszárazságban, addig a menopauzát követően az állandósult ösztrogénhiány miatt a nők fele találkozik a kellemetlen tünetekkel. A problémára sokszor nem is derül fény, mivel sok nő az orvosának sem beszél erről, tabuként kezelve a problémát.

A hüvelyszárazság esetén a hüvelyben nem termelődik elég váladék, hidratáltsága csökken, így a hüvelyhám érzékenyé válik, ami irritációs panaszokat, égő, feszülő érzést okoz a mindennapokban, de a szexuális életet is fájdalmassá teheti. A tartós hüvelyszárazság bakteriális folyással is járhat, de akár vizelési panaszokat, hólyaghurutot, véres vizeletet is okozhat.

A hüvelyszárazság kezelése már az első tünetek megjelenésekor nagyon fontos. Használhatunk vizes bázisú síkosító géleket, melyek a szexuális aktust ugyan „olajozottá" tehetik, tartós hatást azonban nem várhatunk tőlük. A gazdagabb összetételű hüvelykúpok, krémek nemcsak hidratálják, hanem regenerálják is a hüvelyhámot, így hormonmentesen is tartós a hatásuk, védenek a fertőzésektől. Az orvosok szükség esetén ösztrogénterápiát is javasolhatnak, ami történhet szájon át szedhető gyógyszerekkel, de hüvelyben alkalmazható készítményekkel is. Azok számára, akik ódzkodnak a hormonkezeléstől, jó hír, hogy ma már kapható olyan hormonmentes hüvelykúp, amely természetes eredetű összetevőinek köszönhetően segíti a hüvelyhám gyorsabb regenerációját.