A Mirror arról ír, hogy a nő először szúró fájdalmat érzett a hasában, orvoshoz fordult, de az vesekőnek vélte a tüneteket. Az asszony állapota azonban tovább romlott, újra kihívta az orvost és kórházba szállították. Kiderült, úgynevezett toxikus sokk szindrómája van, amiért a menstruációs kehely a felelős.

Egy 3 gyerekes francia édesanya súlyos fertőzést kapott, miután egy néhány órára felhelyezett menstruációs kehely toxikus sokk szindrómát idézett elő a szervezetében – írja a Mirror.

Ezt feltétlenül tudnod kell a toxikus sokk szindrómáról A TSS-t 1978-ban írták le először és a nyolcvanas évek elején drámai hirtelenséggel robbant be a köztudatba, miután a nem megfelelő tamponhasználat nyomán sok, főként tizenéves lánynál tapasztaltak szepszisre (vérmérgezésre) jellemző tüneteket. Ritka, de súlyos betegség. Lényege a bakteriális méreganyagok felszaporodása a szervezetben. A betegség tünetei általában hirtelen kezdődnek, ezért nagyon fontos odafigyelnünk magunkra. Kezdetben magas lázat, hasmenést, szédülést és izomfájdalmat okoz, ami félrevezető lehet. Később viszont megjelennek a tünetek a bőrös is. Olyan mintha leégett volna, a tenyér és a talp hámlása is megindul. A szindrómáról ITT olvashatsz bővebben.

Sandrine Graneau esetében a fertőzés átterjedt a veséibe, tüdejébe és a májába is, majd mindkét lábfejét, és több ujját is amputálni kellett. Sandrine a felépülési időszaka után most újra járni tanul művégtagok segítségével, és egy alapítványt is létrehozott azzal a céllal, hogy lelki segítséget nyújtson más amputált TSS betegeknek.