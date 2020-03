Nagyon is valóságossá vált annak a veszélye, hogy az új típusú koronavírus-fertőzés (Covid-19) pandémiává, azaz több kontinensre kiterjedő világjárvánnyá növi ki magát - jelentette ki Tedrosz Adamon Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója hétfői sajtótájékoztatóján Genfben.

"Most, hogy a vírus ennyi országban megjelent, a világjárvány veszélye nagyon is valóságossá vált. Ugyanakkor ez lenne az első pandémia, amelyet ellenőrzés alatt lehetne tartani. A lényeg ugyanis, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva a vírusnak" - hangoztatta.

Hangsúlyozta azt is, hogy a fertőzéses esetek aránytalanul oszlanak meg világszerte, minthogy a betegek többsége országok egy kis csoportjára összpontosul.

A csaknem 110 ezer fertőzött 93 százaléka négy országban él - tette hozzá. Mint mondta, országos szinten a járványt még mindig kordában lehet tartani a fertőzés terjedésének megakadályozását célzó lépésekkel. Az olaszországi helyzettel kapcsolatban megjegyezte, bátorító, hogy az ottani vezetés határozott intézkedéseket rendelt el. Hozzáfűzte: a WHO reméli, hogy ezek hatékonynak bizonyulnak.

"Akár pandémiáról van szó, akár nem, az a játékszabály, hogy sosem szabad feladni" - emelte ki a főigazgató.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a Kínából jelentett mintegy 80 ezer fertőzött több mint 70 százaléka meggyógyult, s őket haza is engedték a kórházakból.

Az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) decemberben jelent meg a közép-kínai Vuhanban. Az ismert fertőzöttek száma világszerte megközelíti a 110 ezret, a halálos áldozatok száma 3800 felett van. A járvány eddig 104 országot ért el, leginkább Európában, Dél-Koreában és Iránban terjed. Olaszország kormánya vesztegzár alá vonta az északi Lombardia tartományt és az országrész 15 másik városát.