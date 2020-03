A koronavírus miatt ismét előtérbe került a helyes és alapos kézmosás. Az egyik magyar zenekar, az Elefánt pedig megosztotta követőivel, hogy egyik daluk ritmusára ez tökéletesen és élvezetesen meg is valósítható.Kreatív hozzáállás!

Lehet fütyörèszni is hozzá a dallamot, de ha ènekelgetitek, úgy az igazi. Kellemes kèzmosásokat, társasozzatok, olvassatok, hallgassatom zenèt sokat (ne csak minket) - ès ezután is mindig számíthattok ránk... úúúgy ááám... by Spiegler Misi - írta az Elefánt zenekar nevében az egyik tag.

Íme az ábra és a lépésekhez tartozó sorok:

A dal pedig azoknak, akik nem ismerték: