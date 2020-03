A kigyúrt testű modell, Sebestyén Ági másfél évvel ezelőtt szenvedett balesetet egy forgatáson. Már akkor is megműtötték, de pár napja ismét kés alá kellett feküdnie.

2018 októberében, egy forgatás során esett olyan szerencsétlenül, hogy eltört a lábszárcsontja és a sípcsontja is. Sajnos mostanra kiderült, hogy egy körülbelül hárommilliméteres részen nem forrt össze a csont, valamint a korábban beültetett fémlemezt is el kellett távolítani, ami miatt ismét meg kellett műteni. Sebestyén Ági a Blikknek mesélt:

"Nem féltem a műtéttől egészen addig, amíg ott nem feküdtem az ágyon. Nem az ijesztett meg, hogy elaltatnak, hanem az, hogy mi van, ha ezután sem lesz teljesen rendben a lábam.

Hétfőn haza is engedtek, és 10 nap múlva kell visszamennem varratszedésre. Jól vagyok, de fáj a térdem, és bár most nem kell mankót használnom, nagyon bicegek. Olyan érzés, mintha a térdemben elszakadtak volna a szalagok.

A barátaim nagyon aranyosak, a kórházban is sokszor meglátogattak, és azóta is rendszeresen jönnek, hogy hazaengedtek. Mivel nem tudok főzni, hiszen megterhelő lenne, ha hosszú ideig állnék a tűzhelynél, ezért van, aki hoz nekem valami finomságot, de az egyik barátnőm például itt főzött nálam. Bármire szükségem van, akkor jönnek, bevásárolnak, lesik a kívánságaimat, csakúgy, mint a párom, Hunor, aki még egy gyönyörű virággal is meglepett.

Furcsa és rossz érzés, hogy ennyit kell most itthon lennem. Eddig filmeket, sorozatokat néztem, olvastam, de egy idő után unalmas volt. Már elkezdtem dolgozni itthonról, így azért gyorsabban elrepül az idő. Mondjuk így, hogy járvány van, talán jobb is, hogy itthon kell maradnom, ráadásul a műtét előtt elmentem és jól bevásároltam mindenből, úgyhogy minden van itthon, amire csak szükségem lehet.

Áginak legalább fél évig tart majd a teljes gyógyulás.

Fogadok majd gyógytornászt, aki a terveim szerint hetente kétszer edz majd velem. Muszáj, ha azt szeretném, hogy újra jól működjön a térdem. Szerintem legalább fél év kell, mire visszanyerem a baleset előtti formámat."