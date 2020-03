Bár a koronavírus elleni vakcinára még várnunk kell, a vírust folyamatosan vizsgálják és tesztelik, tehát egyre jobban megismerjük. Most is egy igen érdekes és fontos dologra jöttek rá a kutatók.

A Vuhani Egyetem kutatói megállapították, hogya Covid-19 vírus sokkal könnyebben fertőzi meg azokat az embereket, akik vércsoportja A-s. Nem csupán a fertőzés valószínűsége magasabb esetükben, de a tünetek is komolyabbak lehetnek, mivel érézkenyebben reagálnak a koronavírusra. A kutatás arra is rávilágított, hogy a legelenállóbbak a 0-s vércsoporttal rendelkező személyek - írja a Ragazze.