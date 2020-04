Ahogy azt már korábban megírtuk, Szebeni István nagyon komolyan veszi a koronavírust, és ezt szeretné kérni a többi embertől is. Két hete a közösségi oldalán fakadt ki és szólt be azoknak az embereknek, akik nem hajlandók otthon maradni, és mindenféle szükségtelen ok miatt az utcán tartózkodnak.

Most ismét a koronavírussal kapcsolatban posztolt, de most nem a saját véleményét közölte, hanem kipróbált egy gyorstesztet. A folyamat nem volt túl bonyolult: a híresség odaadta a tenyerét a vizsgálatot végző hölgynek, aki megszúrta egy tűvel az ujját, majd egy-egy csepp vért a tesztre csepegtetett. 15 perc elteltével pedig egy doktornő hozta ki Istvánnak az eredményt.

Az orvos megnyugtatta Istvánt, hogy teljesen egészséges, illetve elárulta, hogyan kell helyesen leolvasni a tesztet.