Most a koronavírus-járvány idején, ha lázasak vagyunk, gyanakodhatunk arra, hogy megfertőződtünk, de azt tudni kell, hogy önmagában a láz nem betegség. Megemelkedett testhőmérsékletünk ugyan rossz közérzetet, gyengeséget okoz, de hasznos is, segít bizonyos fertőző betegségek leküzdésében, mivel korlátozza azoknak a kórokozóknak a szaporodását, amelyek a normális testhőmérsékleten érzik a legjobban magukat. Így felmerül a kérdés, mikor jobb, ha hagyjuk, hogy a láz tegye a dolgát és mikor van szükség feltétlenül annak csillapítására.

A legtöbb orvos véleménye szerint, ameddig a lázad nem szökik 38-39 °C fölé, és nem vagy nagyon rosszul, nem szükséges azonnal csillapítani a lázat. Ha azonban 39 °C-nál is többet mutat a lázmérő, netán közelít a 40 °C-hoz, muszáj lejjebb húznod a testhőmérsékletedet, és ez esetben (pláne napjainkban, a koronavírus-járvány idején) fontos, hogy orvosi segítséget is kérj. Az ilyen magas láz ugyanis már nagy mértékben megterheli a szervezetet, és ha ez az állapot tartóssá válik, akár idegrendszeri károsodást is okozhat.

Ha nincs magas lázad, de mégis rosszul érzed magadat, mielőtt rögtön a gyógyszeres dobozodért rohannál, próbálkozz a jól ismert hűtőfürdővel. Engedj magadnak egy kellemes melegségű fürdővizet, majd legalább a mellkasodig merülj bele! Pár perc múlva megkezdheted a fürdővized folyamatos hűtését. Mialatt langyossá válik a vized, a lázad is csillapodhat.

A hideg vizes borogatás csökkenti a testhőmérsékletet. Ha úgy érzed, a tested felforrósodott, és szinte tüzel, helyezz hideg vízes borogatást a homlokodra, a csuklód területére, de akár még a lábadra is. Eközben a tested többi része legyen jó melegben a takaró alatt. Amikor a borogatás megközelíti a tested hőmérsékletét, vagyis úgy érzed, felmelegedett, vizezd be újra!

Ha ódzkodsz ezektől a fent említett praktikáktól, vagy éppen olyan helyen vagy, hogy nem tudod alkalmazni azokat, természetesen lázcsillapító gyógyszert is használhatsz.

Amikor lázas vagy, a tested észrevehetően jobban verejtékezik. Ez teljesen normális reakció, így védekezik ugyanis a túlmelegedés ellen. Ha azonban emellett nem iszol eleget, a verejtéktermelés lecsökken, emiatt pedig a láz jobban megemelkedik. Hogy ez ne következzen be, igyál minél több folyadékot: a kamilla, a citromfű, a bodza, a csombormenta, a cickafark, a borsmenta és a macskamenta is jótékony hatással lehetnek a szervezetedre.

Mikor kell a láz miatt orvoshoz fordulni?

Kétségtelen, hogy a láz nem mindig ártalmatlan és veszélytelen. Általánosan igaz, hogy a tartósan fennálló magas láz már károsíthatja az idegrendszert. Ami a lázcsillapítás és az orvosi beavatkozás szükségszerűségét illeti, minden életkorban mások a szabályok. A csecsemők és a 2 év alatti gyerekek könnyen belázasodnak és általában gyorsan legyőzi a szervezetük a fertőzést. Ha azonban a láz csillapíthatatlan, a gyerek nem eszik és inni se kér és szemmel láthatóan nagyon levert (sok kisgyerek teljesen élénk láz esetén is), nem kommunikál, hívjunk hozzá orvost.

Nagyobb gyerekek esetében a lázcsillapítás 38-39 °C fölött indokolt, és értesítsük az orvost, ha a gyerek nyugtalan, ingerlékeny, ismételten hány, erős fej- vagy gyomorfájásra, illetve más tűrhetetlen kellemetlenségre panaszkodik, vagy láz több mint három napja tart, vagy újra meg újra visszatér.

Felnőttek esetében a lázcsillapítás és az orvosi segítségkérés tartósan fennálló 39 °C láznál már mindenképpen indokolt, illetve ha a láz mellett egyéb súlyos tüneteket is észlelünk.