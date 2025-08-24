Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
„Nem vagyok rá büszke!" Sophie Turner felfedte a legmérgezőbb randiszokását

2025.08.24.
A színésznő elárulta, hogy nagyon csúnyán bánt az udvarlóival a múltban. Sophie Turner ugyanis saját bevallása szerint szeretett szó nélkül felszívódni egy-egy randi után.

Lassan két éve már, hogy egyedülálló édesanyává vált Sophie Turner, a Trónok harca Sansa Starkja. 2023-ban ugyanis 4 évnyi házasság után elváltak Joe Jonassal, akivel két közös gyermeket neveltek együtt. Egy rövid jogi harc után Sophie engedélyt kapott rá, hogy Angliába költözzön a kislányival, és jelenleg a szigetországban él velük, miközben erőteljes pletykák terjednek arról, hogy egy angol lord fiával Michael Pearson Cowdray 4. vikomtjával ápol romantikus kapcsolatot. Azonban mielőtt megismerte volna az exférjét, vagy a jelenlegi párját, Sophie egy igazi pasifaló díva volt, aki saját bevallása szerint élvezte, ha játszadozhat az udvarlóival.

Sophie Turner rendszeresen ghostolta a randipartnereit
Forrás: WireImage

Sophie Turner gyakran szellemként szívódott fel egy-egy randit követően

Hazánkban is gyakran használjuk azt az angol kifejezést, hogy ghostingolás. Ez nyers fordításban azt jelenti, hogy valaki úgy szakítja meg a kapcsolatot a beszélgetőparnerével, hogy fogja magát és szellemmé változik: nem reagál többet semmilyen üzenetre, vagy hívásra. Ez az egyik legszörnyűbb randiszokás, ami csak létezhet: nem elég, hogy visszautasítjuk ezzel a másik fél közeledését, még bizonytalanságba is taszítjuk őt, mert nem tudja, hogy mit rontott el, vagy hogy keressük-e még valaha őt. Kiderült, hogy Sophie Turner is gyakran ghostingolta a randipartnereit a múltban:

Tulajdonképpen állandóan ezt csináltam. Nagyon szerettem ghostingolni, amire nem vagyok büszke. Szerettem játszmázni, meg szó nélkül felszívódni, így nem kellett soha magyarázkodnom

 - árulta el nemrég a színésznő a PageSixnek

A Trónok harca színésznője bevallotta: kis híján elhányta magát, amikor Kit Harringtonnal kellett csókolóznia

Sophie Turner és Kit Harrington testvéreket játszottak a kultikus sorozatban, új filmjükben azonban szerelmespárt alakítanak. Nem is csoda, ha a Trónok harca két sztárja kis híján elhényta magát az első csókjelenetnél.

Sophie Turner bevallotta: miatta bontotta fel az eljegyzését a hollywoodi sztárpár

Sophie Turner elmesélte, hogyan okozta egy sztárpár szakítását a Trónok harca sorozat egyik afterpartyján. A színésznő azt mondja, nem szándékosan tette tönkre kollégái szerelmét.

Sophie Turner visszaköltözött Angliába: a színésznő Amerikában úgy érezte, szünetel az élete

A Trónok harca sztárja sosem érezte otthon magát az Egyesült Államokban, ráadásul válása Joe Jonastól nagyn megviselte, így jobbnak látta, ha hat év után hazaköltözik Londonba. Sophie Turner boldog, hogy újra a családjával és a barátaival lehet.

 

