„Nem vagyok rá büszke!" Sophie Turner felfedte a legmérgezőbb randiszokását

Lassan két éve már, hogy egyedülálló édesanyává vált Sophie Turner, a Trónok harca Sansa Starkja. 2023-ban ugyanis 4 évnyi házasság után elváltak Joe Jonassal, akivel két közös gyermeket neveltek együtt. Egy rövid jogi harc után Sophie engedélyt kapott rá, hogy Angliába költözzön a kislányival, és jelenleg a szigetországban él velük, miközben erőteljes pletykák terjednek arról, hogy egy angol lord fiával Michael Pearson Cowdray 4. vikomtjával ápol romantikus kapcsolatot. Azonban mielőtt megismerte volna az exférjét, vagy a jelenlegi párját, Sophie egy igazi pasifaló díva volt, aki saját bevallása szerint élvezte, ha játszadozhat az udvarlóival.

Sophie Turner rendszeresen ghostolta a randipartnereit

Forrás: WireImage

Sophie Turner gyakran szellemként szívódott fel egy-egy randit követően

Hazánkban is gyakran használjuk azt az angol kifejezést, hogy ghostingolás. Ez nyers fordításban azt jelenti, hogy valaki úgy szakítja meg a kapcsolatot a beszélgetőparnerével, hogy fogja magát és szellemmé változik: nem reagál többet semmilyen üzenetre, vagy hívásra. Ez az egyik legszörnyűbb randiszokás, ami csak létezhet: nem elég, hogy visszautasítjuk ezzel a másik fél közeledését, még bizonytalanságba is taszítjuk őt, mert nem tudja, hogy mit rontott el, vagy hogy keressük-e még valaha őt. Kiderült, hogy Sophie Turner is gyakran ghostingolta a randipartnereit a múltban:

Tulajdonképpen állandóan ezt csináltam. Nagyon szerettem ghostingolni, amire nem vagyok büszke. Szerettem játszmázni, meg szó nélkül felszívódni, így nem kellett soha magyarázkodnom

- árulta el nemrég a színésznő a PageSixnek.