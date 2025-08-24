„Nem vagyok rá büszke!" Sophie Turner felfedte a legmérgezőbb randiszokását

Lassan két éve már, hogy egyedülálló édesanyává vált Sophie Turner, a Trónok harca Sansa Starkja. 2023-ban ugyanis 4 évnyi házasság után elváltak Joe Jonassal, akivel két közös gyermeket neveltek együtt. Egy rövid jogi harc után Sophie engedélyt kapott rá, hogy Angliába költözzön a kislányival, és jelenleg a szigetországban él velük, miközben erőteljes pletykák terjednek arról, hogy egy angol lord fiával Michael Pearson Cowdray 4. vikomtjával ápol romantikus kapcsolatot. Azonban mielőtt megismerte volna az exférjét, vagy a jelenlegi párját, Sophie egy igazi pasifaló díva volt, aki saját bevallása szerint élvezte, ha játszadozhat az udvarlóival.
Hazánkban is gyakran használjuk azt az angol kifejezést, hogy ghostingolás. Ez nyers fordításban azt jelenti, hogy valaki úgy szakítja meg a kapcsolatot a beszélgetőparnerével, hogy fogja magát és szellemmé változik: nem reagál többet semmilyen üzenetre, vagy hívásra. Ez az egyik legszörnyűbb randiszokás, ami csak létezhet: nem elég, hogy visszautasítjuk ezzel a másik fél közeledését, még bizonytalanságba is taszítjuk őt, mert nem tudja, hogy mit rontott el, vagy hogy keressük-e még valaha őt. Kiderült, hogy Sophie Turner is gyakran ghostingolta a randipartnereit a múltban:
Tulajdonképpen állandóan ezt csináltam. Nagyon szerettem ghostingolni, amire nem vagyok büszke. Szerettem játszmázni, meg szó nélkül felszívódni, így nem kellett soha magyarázkodnom
- árulta el nemrég a színésznő a PageSixnek.
