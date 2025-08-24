Pasik figyelem: egy igazi vágyölő randiszokás terjed a neten, te nehogy kipróbáld

A különböző randiappoknak és társkereső oldalaknak hála már pillanatok alatt felvehetjük a kapcsolatot bárhol, bárkivel. Ez óhatatlanul felgyorsította az ismerkedés folyamatát is. De vajon egyszerűbbé is tette az igazi megtalálását, vagy csak azt érte el, hogy sokkal több csalódáson kell keresztülmennünk, mire megtaláljuk a tökéletes partnert? A legtöbben úgy gondolják, hogy inkább a második lehetőség áll közelebb az igazsághoz. Emiatt a megállapítás miatt a társkereső pasik ezrei döntöttek úgy, hogy a kipróbálják a háromszemélyes randiszokást, hogy elkerüljék a felesleges köröket.

A szingli nők nem igazán rajonganak a háromszemélyes randiszokásért

Fotó: Pexels

Háromszemélyes randiszokás: gyors eredmény

A Yourtango számolt be egy új trendről, ami egyre népszerűbbé válik a társkereső pasik körében: az édesanyjukkal jelennek meg az első randevújukon. Jól hallottátok: a TikTokon több száz videó szól arról, mennyi időt spórolhatunk meg azzal, ha már az első találkozáskor kiderül, a partnerünk és az édesanyánk milyen viszonyt alakít ki egymással. Ha már az első perctől feszültség van köztük, akkor elég valószínű, hogy hosszú távon sem lesznek jó viszonyban. Még megdöbbentőbb adat, hogy a lap felmérése szerint a Z-generációs férfiak 20%-a vitte már el az édesanyját az első találkozásra.

Most egy pillanatra álljunk meg. Egyedülálló csajok hozzátok fordulok: ti el tudjátok képzelni azt a kínos pillanatot, amikor a kiszemeltetek, aki papíron egy érett, felnőtt férfi, az anyukájával jön be az étterembe, majd hármasban beszélgetitek végig az estét?

A statisztikák szerint egyre több hármas randi várható

Véleményünk szerint ez a vágyölő randiszokás maximum arra jó, hogy az anyuka kimozduljon a fiával, és miután kettesben maradnak, eltöltsenek egy kellemes estét együtt. Ennek ellenére a furcsa randiszokás egyre jobban terjed, egyre többen próbálják ki, ami azt jelenti, hogy néhány ember számára valóban sikeresnek bizonyult ez a módszer, különben nem tudna ennyire népszerűvé válni. A lap szerint amiatt válhatott ilyen felkapottá a hármas randi, mert a Z-generáció tagjait helikopterszülők nevelték fel. Helikopterszülőnek nevezzük azokat, akik a gyermekük életkori szükségleteit, vagy éppen érettségi szintjét figyelmen kívül hagyva gondoskodnak róluk. Felhívják helyettük az orvost, elintézik a papírmunkát a felnőtt csemetéik helyett, vagy ahogy most látjuk: elmennek velük a randira.