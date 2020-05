Bizonyára mindenkinek voltak hosszabb-rövidebb életszakaszai, amikor a szokásosnál fáradtabbnak érezte magát. Az ok legtöbbször a túlhajszolt életmódban és alváshiányban keresendő, de vitamin- és nyomelemhiány is állhat a háttérben.

Ha a kelleténél fáradtabbnak érezzük magunkat, érdemes először a legalapvetőbb szokásainkat végiggondolni. Alszunk-e eleget? Megfelelő-e a táplálkozásunk? Sportolunk-e rendszeresen? Ha ezekre igen a válasz, érdemes tovább vizsgálódni és kideríteni, mi okozhatja a kellemetlen tüneteinket.

Aludj és egyél jól!

Egyértelmű: ha nem fordítunk elég időt az alvásra, az bizony nappal visszaüt, és az aktív óráinkban kevésbé leszünk terhelhetőek, szemben azokkal, akik a felnőtteknek ajánlott 6-8 órát végigalusszák éjjel. Fáradtságot okozhat a nem megfelelő táplálkozás is: a zsíros és kalóriadús ételek elnehezítenek bennünket, ha pedig túlsúlyunk van, netán elhízottak vagyunk, a terhelhetőségünk ugyancsak kisebb lehet. Ugyanez igaz a diétákra és fogyókúrákra is: a túl kevés kalóriabevitel is lehet oka a fáradtságnak.

Sportolj!

Tény, ha fáradtak vagyunk, a legkevesebb kedvünk ahhoz van, hogy edzésre induljunk vagy fussunk egy nagyot. De akik ennek ellenére ráveszik magukat a mozgásra, szinte mindig arról számolnak be, hogy sokkal több energiájuk lett a sportolás befejeztével, mint amikor belekezdtek. Általánosságban elmondható, hogy akik legalább hetente 3-4 órát töltenek testmozgással, az élet többi területén is terhelhetőbbek, mint azok, akik nem mozognak.

Stresszelsz? Kérj segítséget!

A tartós, kezeletlen stressz a kimerültség és később a betegségek egyik legkomolyabb rizikótényezője. Az első jelek lehetnek olyan általános tünetek is, mint a fejfájás, a migrén, az izomgörcsök, a rossz hangulat. Ezeket tapasztalva már mindenképpen érdemes segítséget kérni a mindennapi stressz helyes kezeléséhez.

Tavaszi fáradtság vagy annál több?

Most, a koronavírus-járvány és az annak következtében hozott megszorító intézkedések különösen nagy terhet rónak ránk. Sokan a betegségtől való félelem miatt stresszesebbek, mint általában, mások pedig a gazdasági válság okozta anyagi nehézségek miatt szoronganak. Ráadásul tavasz van, amikorra a szervezetünk vitamin- és ásványianyag-raktárai kiürülnek. Ha fáradt, kimerült vagy, esetleg hullik a hajad, töredeznek a körmeid, lehet, hogy nálad is erről van szó. A rossz közérzetedet akár vashiány is okozhatja, és ilyenkor nem segít a C-és D-vitamin szedése, hanem vaspótlásra is szükséged lehet. Ha gyakran vagy beteg, akkor sem árt arra gyanakodnod, hogy vashiányos lehetsz. A gyulladásokkal járó, például bakteriális vagy vírusos eredetű betegségek során a vasfelszívódás akadályozott, így fontos, hogy a vas pótlásáról csak akkor gondoskodjunk, ha már kimásztunk a betegségből. Ez elejét veheti annak is, hogy egyik betegségből a másikba essünk, hiszen az immunrendszerünk működéséhez is fontos a megfelelő vasellátottság.