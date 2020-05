Az állandó fáradtságérzet kialakulását elsősorban a hormonháztartásunkban lezajló folyamatok okozzák: az alvási hormon (melatonin) és a boldogsághormon (szerotonin) szintjének ingadozása. Emellett téli táplálkozási szokásunk is közrejátszik, ugyanis a hidegebb hónapokban kevesebb vitamindús, és több zsírban gazdag és kalóriadús ételt fogyasztunk.

A tavaszi fáradtság tünetei - szervezetünk vitamintartalmától függetlenül – akkor is jelentkezhetnek, ha gyakran válták egymást a magas-és alacsony légnyomású frontok. Ezek váltakozását szervezetünk nem visel jól: a hirtelen hangulatváltozáshoz fejfájás, keringési zavarok, alvásproblémák és depresszió is társulhat.

Bár a tavaszi fáradtság megelőzésére nincs pontos recept, egy valami biztos: magas vitamintartalmú gyümölcs-és zöldségfélékkel, esetleg vitaminkészítményekkel és rendszeres mozgással sokat segíthetünk.

Mit kell tenni akkor, ha már kínoznak a tavaszi fáradtság tünetei?Bár a tavaszi fáradtságot nem könnyű megúszni, kellemetlen tüneteit szerencsére jelentősen csökkenthetjük.

A legjobb megoldás a rendszeres testmozgás és egy alapos méregtelenítő kúra. Előbbi immunerősítés és hangulatjavítás szempontjából fontos, utóbbi pedig a tavaszi fáradtság tüneteinek enyhítésére szolgál. A méregtelenítésre jó megoldás lehet egy pár napos böjt, egy diéta, vagy egy-egy zöldség és gyümölcs nap beiktatása. Egy dologra ügyelj: a méregtelenítő kúrát nem szabad túlzásba vinni, és gondosan kell ügyelni a megfelelő folyadék bevitelére is. Ebben az időszakban érdemes beiktatni a rendszeres szaunázást, hiszen ez amellett, hogy méregtelenítő hatású, erősíti az immunrendszerünket is. Fogyasszunk sok halat, húst és tejterméket, és intsünk búcsút a cukros finomságoknak.

Végül, de nem utolsó sorban mindenképp pótolni kell a szervezet számára szükséges vitamminokat is ásványianyagokat, tavasszal kiemelten fontos a D-vitamin, az E-vitamin, a K-vitamin, a B6-vitamin és a C-vitamin.

Tavasz fáradtság vagy kortizol hiány?Ha a tartós fáradtság és az enyhe depresszió tartósan fennáll, érdemes kortizol hiányra is gyanakodni. A kortizol a mellékvesekéreg által termelt stressz hormon, amelynek mennyisége bizonyos szituációkban megugrik. A kortizolszint megemelkedésével egyidőben megnő a pulzus és a vérnyomás, majd a stresszes állapot végeztével a kortizol újra lecsökken, szervezetünk pedig megnyugszik.

Ez egy normális folyamat, azonban ha az ember tartós stresszben él, a hormon szintje tartósan megemelkedik, ami egy idő után – a mellékvese kifáradása miatt - kortizolhiányt eredményez.

Ha a tavaszi fáradtságnak hitt tünetek – tartós rosszkedv, lehangoltság, ingerültség – nem szűnnek, úgy érdemes kortizol hiányra gyanakodni. Ráadásul a kortizolhiány az egész hormonrendszert is felboríthatja, ha hosszasan fennáll kialakulhat miatta progeszteronhiány, pajzsmirigy-alulműködés, és prolaktin túltermelődés is, utóbbi akár meddőséghez is vezethet. A kortizolhiány vérvétellel könnyen megállapítható, így panaszok esetén érdemes mielőbb utánajárni a problémának.